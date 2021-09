Les félicitations émotionnelles que Silvia Pinal a reçues pour ses 90 ans

“Joyeux anniversaire, chère maman !”, a-t-il écrit. “Je me sens très chanceux et heureux que vous continuiez avec nous, c’est une joie de pouvoir vous embrasser, vous embrasser et écouter tous vos conseils. Aujourd’hui et toujours je te célèbre ma précieuse diva, je t’aime infiniment maman ! Bonnes années 90 », a écrit Pasquel.

Alejandra Guzmán n’est pas restée dans plusieurs articles, elle a publié une série de photographies de son enfance à côté de Silvia Pinal et dans chacune d’elles elle les a intitulées avec un : “Joyeux anniversaire maman”.

Silvia Pinal et Alejandra Guzmán (Instagram / Alejandra Guzmán)

Silvia Pinal fait ses débuts au cinéma en 1949, avec le film Bamba. Et à partir de ce moment, il ne quitte plus les forums. Sa renommée s’est consolidée un an plus tard, avec la sortie de El Rey del Barrio, l’un des films les plus célèbres de Germán Valdés, “Tin-Tan”. Le premier Ariel de sa carrière a été obtenu grâce à Un coin près du ciel, l’un des drames les plus pertinents du cinéma mexicain, qui reflétait la vie quotidienne de la classe ouvrière de la ville, avec Pedro Infante.

L’actrice a parlé de ce que sa fille Alejandra pense de sa prochaine opération de la hanche.

De plus, durant les années 90, elle anime : Women Real Life Cases, un drame unitaire composé de lettres que le public envoie à la production.

Grâce à l’un de ses ex-maris, Gustavo Alatriste, Silvia Pinal obtient le rôle principal de Viridiana (1961), l’un des films les plus importants de Luis Buñuel, tourné dans la dernière étape du cinéaste au Mexique. L’histoire leur a fait remporter la Palme d’Or au Festival de Cannes ; aussi, que le concours français a reconnu le film comme l’un des meilleurs films mexicains de l’histoire.