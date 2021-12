L’animateur de Fox News, Pete Hegseth, a célébré le renversement potentiel de Roe v. Wade dans son monologue d’ouverture jeudi sur « Fox News Primetime ».

LA COUR SUPRÊME ENTEND UNE AFFAIRE D’AVORTEMENT AU MISSISSIPPI QUI POURRAIT ANNULER ROE V. WADE : MISES À JOUR EN DIRECT

PETE HEGSETH : Cette semaine, nous assistons au point culminant de décennies de travail acharné, de travail important et de travail de principe après des heures d’arguments oraux. La Cour suprême semble prête à faire respecter une loi du Mississippi qui interdit les avortements après 15 semaines, préparant le terrain pour au moins radicalement modifier le précédent de Roe et au mieux, oui, pour annuler Roe v. Wade, la décision historique qui a conduit à l’avortement de au moins 62 millions de bébés américains innocents depuis 1973. Un génocide générationnel de l’Amérique à naître. Désormais vénéré par la gauche comme un sauveur des femmes, depuis bien trop longtemps, Roe v. Wade semblait intouchable. Il y a à peine 10 ans, avec Obama à la Maison Blanche et une Cour suprême remplie de juges pro-choix, aujourd’hui, on se sentait très loin. Jusqu’à présent, à cause des efforts incessants des groupes pro-vie, des militants, des éducatrices, des mères de famille. En raison des avancées technologiques majeures qui prouvent que même aux premiers stades de la vie, comme l’a écrit le roi David dans le Psaume [139], « Car tu as créé mon être le plus intime; tu m’as tissé dans le ventre de ma mère. Je te loue parce que je suis terriblement et merveilleusement fait; tes œuvres sont merveilleuses, je le sais très bien. Tes yeux ont vu mon corps informe. » Des corps informes unis par Dieu. Pas la décision de Planned Parenthood.

[D]malgré ce que les médias d’entreprise capturés vous disent, la plupart des Américains sont en fait contre ce que Roe v. Wade protège, même s’ils ne le réalisent pas nécessairement. 65% des Américains, selon un sondage Gallup en 2018, déclarent que l’avortement au deuxième trimestre devrait être illégal, même si Roe v. Wade le permet. C’est en fait juste une petite minorité bruyante et en colère de féministes radicales qui soutiennent vraiment l’avortement sans entraves. Et maintenant, aujourd’hui, cette semaine, ils sont en mode panique à part entière. Ils sont terrifiés à l’idée que les États – que nous, le peuple, et non neuf personnes en robes noires – aient bientôt leur mot à dire pour déterminer la question primordiale de la vie, à laquelle seul Dieu devrait répondre.

