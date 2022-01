Lorsqu’une femme est approchée pour rejoindre un conseil d’administration, elle doit d’abord se demander si la nomination est faite pour cocher une case ou en raison de ses capacités.



L’ancien président de Sebi, M Damodaran, a qualifié jeudi le mandat d’avoir des femmes indépendantes dans les conseils d’administration des entreprises de simple « symbole », déclarant que les entreprises adhèrent à la directive uniquement par souci de conformité.

Damodaran a également qualifié le libellé du règlement d’« humoristique », affirmant qu’il n’y a rien de tel qu’une « femme administratrice indépendante » comme l’indique le règlement, mais qu’il aurait dû être une « femme administratrice indépendante », et a souligné que cela reflétait un « état d’esprit trempé dans le temps ».

S’exprimant lors d’un événement organisé par la Fondation Moneylife, l’ancien chef de l’organisme de surveillance des marchés des capitaux, qui est bien considéré pour ses opinions sur la gouvernance d’entreprise, a déclaré que l’argument concernant le mandat de nommer une femme au conseil d’administration d’une entreprise se situait entre symbolique et talent.

Lorsqu’une femme est approchée pour rejoindre un conseil d’administration, elle doit d’abord se demander si la nomination est faite pour cocher une case ou en raison de ses capacités.

Et si cette dernière est invoquée comme raison, alors la femme dirigeante devrait répliquer en demandant pourquoi l’entreprise a attendu l’entrée en vigueur du règlement, a-t-il déclaré.

En 2018, l’organisme de surveillance des marchés des capitaux a rendu obligatoire pour les 1 000 premières sociétés cotées d’avoir au moins une femme administratrice indépendante pour briser les clubs de garçons qu’étaient les conseils d’administration des entreprises. Des données ultérieures ont révélé que la plupart des entreprises se sont conformées au mandat.

«Même l’expression qui est utilisée dans les règlements et je la trouve très humoristique à un certain niveau, c’est qu’ils utilisent le mot femme réalisatrice indépendante. Il n’y a rien qui s’appelle une femme réalisatrice. Un réalisateur est un réalisateur est un réalisateur, qui peut être un homme ou une femme. Donc, c’est une femme administratrice indépendante, pas une femme administratrice indépendante », a-t-il fait remarquer.

Les entreprises résistent ou chutent en fonction de la qualité de leurs conseils d’administration et un administrateur doit être suffisamment affirmé pour mettre la direction mal à l’aise, a-t-il déclaré, ajoutant que les promoteurs devraient avoir le courage de recruter des personnes capables de poser des questions difficiles.

Damodaran a également souligné que la loi rend obligatoire la présence des principaux administrateurs aux assemblées générales annuelles (AGA), mais que les pratiques de secrétariat leur permettent de sauter plus facilement.

De plus, il a déclaré que les données sur la présence d’administrateurs nommés par le gouvernement à des événements importants comme l’AGA sont « catastrophiques » et que des efforts devraient être faits pour les corriger.

Parmi les autres problèmes signalés par Damodaran figuraient les honoraires non liés à l’audit payés aux commissaires aux comptes, pour lesquels il a déclaré qu’il n’y avait aucune limite quant au montant payé. Sebi étudie cet aspect, a-t-il déclaré.

Pour vérifier la tendance des règlements rédigés à une fréquence très élevée, Damodaran a plaidé pour une « clause d’extinction » après laquelle tout mandat devrait être examiné par une autorité, comme le fait la RBI, et la création d’un ensemble d’instructions générales plus tard.

Il a également déclaré que les entreprises devaient être plus transparentes sur la rémunération variable des principaux dirigeants, estimant que lorsque les domaines de ressources clés sont mentionnés, les actionnaires ont le droit de connaître les performances exactes qui ont rendu un dirigeant éligible à la rémunération supplémentaire.

