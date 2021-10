Les femmes au niveau local mènent leurs propres batailles politiques, selon Smriti Irani

Saluant les programmes du gouvernement tels que Beti Bachao, Beti Padhao, Smriti Irani a déclaré que le programme est devenu si populaire qu’il a suscité une immense participation communautaire.

L’Inde se classe 148e sur une liste de 193 pays sur la base du pourcentage de femmes élues au parlement national, cependant, les femmes au niveau local mènent leurs propres batailles politiques et en sortent haut la main, a déclaré la ministre de l’Union du développement des femmes et des enfants, Smriti Irani à la session virtuelle – « Autonomiser les femmes dans la construction d’une Inde résiliente » lors de la 116e session annuelle organisée par la Chambre de commerce et d’industrie de PHD.

S’exprimant lors de l’événement, Smriti Irani a déclaré que la question de l’émancipation des femmes ne doit pas être abordée uniquement par les femmes et que les hommes doivent également y contribuer. Elle a ajouté que le pays connaîtrait une croissance holistique et des changements de comportement lorsque les hommes seraient aux côtés des femmes.

Smriti Irani a informé que le gouvernement recherche le soutien de l’industrie pour s’assurer que les actes législatifs adoptés concernant les femmes sont, au moins, suivis par les membres de l’industrie. Cela doit être pratiqué dans la lettre, où pour un travail égal, il devrait y avoir un salaire égal, a-t-elle déclaré. En plus de cela, elle a également ajouté que les femmes en Inde doivent avoir la joie d’une participation égale en fonction de leurs compétences. Elle a déclaré qu’il y a environ deux ou trois ans, la plus grande force féminine était observée dans la région progressiste et autonome du sud de Mumbai, mais que tout a changé maintenant.

Faisant l’éloge des programmes du gouvernement comme Beti Bachao, Beti Padhao, elle a déclaré que le programme est devenu si populaire qu’il a suscité une immense participation communautaire. Aujourd’hui, aucun médecin n’est autorisé à identifier le sexe d’un enfant, a-t-elle ajouté.

Citant un rapport de 2012 de la Banque mondiale, elle a déclaré que l’Inde avait perdu 6% de son PIB en raison de l’assainissement, car les toilettes n’ont jamais fait partie des discussions politiques. L’honorable ministre de l’Union a informé que des initiatives telles que Swachh Bharat Abhiyan garantissaient à 10 millions de familles l’accès à leurs propres toilettes, et tout cela a été possible grâce aux efforts déployés par un Premier ministre masculin, Shri Narendra Modi.

Elle a également révélé que sur la question de l’hygiène menstruelle, pour la première fois, il était assuré qu’il y avait un protocole administratif pour l’élimination des produits menstruels. De plus, pour la première fois par le biais du Swamitva Yojana, le gouvernement a utilisé la technologie des drones pour vérifier les registres fonciers numériques. Grâce à PMG Disha, 2 crore femmes ont appris à maîtriser le numérique, a-t-elle ajouté.

Mme Anuradha Goel, présidente de la PHD Family Welfare Foundation (PHDFWF) a parlé du travail significatif accompli par la fondation au cours des 35 dernières années.

Elle a informé que la fondation a mis en place des programmes de développement des compétences en Inde du Nord, où des compétences telles que la réparation d’ordinateurs, l’électricien et la couture sont enseignées aux gens de manière holistique.

Elle a ajouté que des cours de yoga réguliers dans les zones de réinstallation sont organisés. Plus de 30 000 femmes ont été formées et sont devenues une source de revenus à part entière de leur famille, a-t-elle déclaré.

Mme Goel a également informé qu’au cours des 2 dernières années, la fondation pour le bien-être familial s’était occupée de 3000 enfants orphelins abandonnés, dont beaucoup étaient orphelins en raison de la pandémie de COVID.

Elle a ajouté que la fondation a également exploité six camionnettes médicales mobiles pendant la pandémie. 12 plantes à oxygène ont également été données à des hôpitaux nécessiteux de la RCN et le don de ces plantes a été géré par la contribution des membres du comité lui-même.

En outre, elle a souligné l’initiative unique entreprise pour 60 femmes identifiées, qui ont perdu leur seul membre salarié pendant la pandémie.

Shri Sanjay Aggarwal, président, PHDCCI a déclaré que l’autonomisation des femmes est essentielle pour réaliser le pouvoir du dividende démographique du pays et en faire un catalyseur pour améliorer la résilience économique.

Il a déclaré qu’avec l’émergence de la numérisation, de l’éducation, de la modernisation, de la mondialisation et de l’urbanisation, les femmes recherchent une participation lucrative dans plusieurs domaines.

Shri Aggarwal a ajouté que l’histoire de l’Inde sur l’autonomisation des femmes n’est pas complète sans se concentrer sur les initiatives locales adoptées par le gouvernement. Le ministère de la Femme et du Développement de l’enfant a mis en place plusieurs politiques et programmes majeurs pour promouvoir l’autonomisation sociale et économique des femmes, tels que Beti Bachao Beti Padhao, Rashtriya Mahila Kosh, One Stop Centre, Ujjawala, Sukanya Samriddhi Yojna, et bien d’autres, a-t-il ajouté.

