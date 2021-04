Les femmes célibataires et sans enfants devraient être célébrées et non critiquées ⋆ .

Les hommes me regardaient bizarrement quand je disais qu’à 40 ans j’étais célibataire et sans enfant (Photo: Enrico Datu)

Se marier et avoir des enfants n’a jamais été l’un de mes objectifs ultimes.

Alors que les filles à l’école rêvaient de mariages de contes de fées et de jolis noms de bébé, je fantasmais sur le fait de devenir actrice et de parcourir le monde.

Donc, après avoir obtenu mon diplôme universitaire, c’est exactement ce que j’ai fait. J’ai joué devant la caméra dans de petits films indépendants à New York et sur différentes scènes à travers l’Allemagne. En 2008, lorsque j’ai décidé de poursuivre une carrière dans le journalisme, j’ai déménagé à Londres.

Il n’y avait pas de place dans ma vie pour un petit ami sérieux, sans parler des enfants.

Pourtant, au fur et à mesure que mon horloge biologique tournait plus fort vers le milieu de la trentaine, la pression que je ressentais de la société pour m’installer et mener une vie plus conventionnelle augmentait.

Les films à succès, les émissions de télévision et les publicités dans les magazines semblaient attribuer l’idée que nouer le nœud et changer les couches était la clé de la joie éternelle d’une femme.

Mes sœurs étaient mariées et avaient des enfants, comme toutes mes amies. Dans une période d’insécurité, je me demandais: ne devrais-je pas l’être aussi?

Les hommes me regardaient bizarrement quand je disais qu’à l’âge de 40 ans, j’étais célibataire et sans enfant, l’un allant jusqu’à demander ce qui n’allait pas, un autre me disant que c’était égoïste pour les femmes de ne pas procréer. Des commentaires aussi grossiers et insensibles me laisseraient sous le choc.

Presque par dépit, j’ai essayé pendant trois ans avec mon petit ami de l’époque Thomas * de concevoir, y compris deux séries d’échec de FIV. Mais cette relation – avec ou sans enfant – n’était pas censée être. En 2012, il a mis fin aux choses et, avec le recul, je vois comme une bénédiction de ne jamais avoir vu une ligne bleue positive apparaître sur un test de grossesse à domicile.

Aujourd’hui, j’ai 53 ans, sans alliance à mon doigt, ni descendance à moi – et je ne pourrais pas être plus heureuse. J’ai passé les 10 dernières années à sortir avec un grand nombre d’hommes (un de 20 ans mon cadet) et à profiter de la liberté qui accompagne le fait de ne jamais avoir accouché.

Lors de mes premières vacances en solo en 2012, je me suis envolé pour Fuerteventura où j’ai sonné le Nouvel An pour apprendre à faire du kitesurf. Puis un Noël, je me suis choyé lors d’une retraite de désintoxication à Koh Samui. Je suis allé au Maroc et en Espagne et j’ai fait des voyages de filles en Égypte et à Dubaï.

Parcourir le globe en tant que célibataire a été l’un des sentiments les plus libérateurs que j’ai jamais eu

Un tout nouveau monde s’est ouvert à moi – au sens propre comme au figuré – et j’ai vécu des aventures que je ne suis pas sûr que j’aurais eu la chance de vivre en tant qu’épouse ou mère.

Pour fêter mes 50 ans, j’ai exploré Barcelone à vélo avec trois copines. En 2018, j’ai reçu une maîtrise en études culturelles et, en guise de récompense, j’ai fait des folies pour un voyage de deux semaines et demie en sac à dos à Bali. Plus tard cette année-là, j’ai parcouru la côte portugaise dans une Fiat 500 louée en riant sans arrêt avec l’un de mes meilleurs amis.

Errer dans le monde en tant que célibataire a été l’un des sentiments les plus libérateurs que j’aie jamais eu.

En observant des couples qui ont passé des décennies ensemble réunis à la hanche, je me demande à quel point ils sont heureux. Beaucoup semblent piégés dans des schémas malsains, se chamaillant, rejetant les sentiments de leur conjoint, ne riant plus. La vie ne serait-elle pas tellement plus amusante sans la supposée meilleure moitié?

Alors que je regarde maintenant quatre de mes amies traverser des divorces douloureux, se battre avec leurs ex-maris pour l’argent et la garde de leur progéniture, je remercie mes chanceuses étoiles qui m’ont épargné tout cela. D’un autre côté, je ne pourrais pas être plus fier de ces dames pour avoir fait un pas aussi courageux, recréer leur vie et s’être embarqué sur une nouvelle voie.

Depuis que ma relation la plus récente s’est brusquement interrompue en juillet (et en raison de mesures de verrouillage), j’ai passé beaucoup de temps à me concentrer sur ma propre croissance personnelle. La quantité de clarté que j’ai acquise a été une véritable révélation et je suis incroyablement reconnaissant d’avoir passé ce temps seul sans personne pour me distraire avec leurs désirs et leurs besoins.

Cela fait un moment que j’ai entendu un homme pour la dernière fois faire un commentaire désobligeant sur ma situation matrimoniale ou familiale. Peut-être parce qu’en cette ère #MeToo, ils ont trop peur pour dire quoi que ce soit qui pourrait être interprété à tort comme du harcèlement. Ou ils ont peur de succomber à la culture d’annulation actuelle pour avoir offensé. Ou peut-être que cette génération réveillée est tout simplement trop… réveillée.

Mais c’est peut-être parce qu’ils voient une femme sûre d’elle-même debout devant eux, qui rayonne de force intérieure et d’indépendance, qui n’a fait aucun compromis dans la vie et, par conséquent, est épanouie. Parce qu’elle sait qu’elle suffit pour réaliser ses espoirs et ses rêves.

Je défie quiconque de me faire me sentir mal dans ma peau pour ça.

Tout comme je suis sûr qu’il y a beaucoup de femmes qui sont mariées avec bonheur et qui ont des enfants, il y a beaucoup d’entre nous qui ne se sont jamais mariés ni qui ont eu des enfants qui sont tout aussi contents. Ainsi, au lieu de stigmatiser celles qui ont résisté à la pression de se conformer aux normes de la société, nous devons lever notre verre pour célébrer et féliciter ces femmes pour leur persévérance, leur détermination et leur ténacité à marcher au rythme de leur propre tambour.

Ce qui ne veut pas dire que je n’accepterais pas un homme incroyable à mes côtés avec qui vieillir – tant qu’il ne me demande pas de l’épouser.

