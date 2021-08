Les femmes dans les médias sportifs pèsent sur Jenny Taft Slam Dunking sur Skip Bayless ⋆ 10z viral

in

Les choses sont devenues un peu folles sur Undisputed hier, et la vidéo de l’incident est rapidement devenue virale. Skip Bayless et Jenny Taft sont entrés dans une guerre des mots lorsque Taft a appelé Bayless pour avoir critiqué l’apparence de l’entraîneur-chef des Cowboys de Dallas, Mike McCarthy. Les deux se sont lancés dans un va-et-vient divertissant, ce qui a conduit Shannon Sharpe à essayer de briser la tension et de remettre les choses sur les rails.

Jenny Taft est allée après Skip Bayless pour Fat Shaming Mike McCarthy https://t.co/X7aLkYSfuE – SideAction (@SideActionHQ) 11 août 2021

D’autres membres des médias ont décidé de célébrer Taft pour le slam dunk sur Bayless via NY Post.

Voir tous les tweets ci-dessous :

Jenny Taft pour toujours, honnêtement. – Katie Nolan (@katienolan) 11 août 2021

vraiment abasourdi par le nombre de personnes qui utilisent la nouvelle police de cette application pour me crier dessus parce que leur papa est leur papa – Katie Nolan (@katienolan) 12 août 2021

JE DÉPASSE https://t.co/CCL8BrQxa3 – Champion Cari (@CariChampion) 11 août 2021

“J’ai le droit d’avoir une opinion” Jenny Taft

Défend ton territoire. ??

Pourquoi est-il toujours autorisé à la télévision à être toujours méchant? @JennyTaft https://t.co/KZJPCkN1cE – Holly Rowe (@sportsiren) 11 août 2021

Je ne vais pas dire de noms mais un de mes amis proches passait par cette merde tous les jours https://t.co/WL1hgBo3AO – Jemele Hill (@jemelehill) 11 août 2021

Wooo, tu aimes le voir ! https://t.co/J9x1HXD1Mv – Kainani Stevens (@KainaniStevens) 11 août 2021

Il faut beaucoup de courage pour tenir tête à quelqu’un qui gagne 8 millions de dollars par an, mais c’est exactement ce qu’elle a fait.

Bravo à Taft pour avoir trempé partout Skip.

