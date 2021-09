Les femmes d’Arsenal sur le point de signer Tobin Heath

in

Arsenal Women se rapproche de la signature de l’ancien attaquant de Manchester United Women Tobin Heath.

Selon Tom Garry, du Daily Telegraph, la star de l’USWNT devrait signer un contrat de deux ans avec les Gunners.

Tobin Heath s’apprête à déménager à Arsenal

Séjour en Angleterre

La joueuse de 33 ans a rejoint Manchester United aux côtés de sa coéquipière de l’USWNT Christen Press pour un contrat d’un an l’été dernier. Malheureusement pour les supporters de Heath et United, Tobin s’est blessé au milieu de la campagne 2020/21, nuisant considérablement aux chances de United de se qualifier pour la Ligue des champions. Cette blessure signifiait également qu’elle n’avait plus jamais arboré les couleurs rouges de Manchester.

Tout va bien, elle portera le rouge du nord de Londres d’Arsenal dans les années à venir.

Heath serait un fan d’Arsenal et l’opportunité de rejouer en Ligue des champions s’avérera évidemment attrayante.

Manchester United – en l’absence de Heath – a manqué d’un point aux Gunners – ce qui laisse imaginer si s’ils avaient terminé à l’envers, elle aurait pu rester à Leigh Sports Village.

Christen Press, qui est arrivée à Manchester avec elle, est depuis retournée aux États-Unis – rejoignant l’Angel City FC dans un mouvement de rêve pour elle, retournant dans sa ville natale, Los Angeles.

Arsenal désireux de se renforcer dans la poursuite du succès

Heath, double vainqueur de la Coupe du monde, était de loin la meilleure joueuse sur le terrain de Manchester United lorsqu’elle a joué la saison dernière. Elle s’est remise de sa blessure et a participé aux Jeux olympiques de l’USWNT. Arsenal fait une énorme déclaration avec leurs ajouts cet été s’ils peuvent obtenir les services de Heath et ils n’ont pas à conclure un accord avant la date limite du 2 septembre 2021, car elle est un agent libre.

Ayant déjà ramené l’ancien ailier de Manchester City Women Nikita Parris en Angleterre depuis Lyon Women, ils vont de mieux en mieux.

Le club, qui joue ses matchs à domicile à Meadow Park, est sous une nouvelle direction cet été avec le départ de l’ex-patron Joe Montemurro et rejoint finalement la Juventus Women.

L’entraîneur suédois Jonas Eidevall l’a remplacé à la tête d’Arsenal et a pris un bon départ, remportant trois matchs sur trois lors des tours de qualification de la Ligue des champions. Son équipe se rendra au Slavia Prague le 9 septembre 2021, avec une avance de 3-0.

Heath ne fera que renforcer ce qui est déjà une attaque assez mortelle.

