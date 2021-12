Les femmes de Chelsea doivent s’améliorer si elles souhaitent concourir en Europe

L’équipe féminine de Chelsea est considérée au niveau national comme l’un des goliaths presque imbattables du football anglais. Cela a été souligné par leur quadruple victoire nationale au cours de la saison 2020/2021 ainsi que les victoires consécutives du titre WSL au cours des deux dernières saisons. Alors qu’au niveau national, ils ont peu à craindre et seront toujours des prétendants, l’Europe est un animal différent pour lequel Emma Hayes et ses troupes ne sont pas prêtes dans leur incarnation actuelle.

Les espoirs européens pourraient être hors de portée pour les femmes de Chelsea

La Défense

Le plus gros problème qui a été mis en évidence dans les efforts de Chelsea en Ligue des champions est la défense de l’équipe. Dans une tentative d’emballer la formation de départ avec autant d’esprits offensifs que possible, Emma Hayes a commencé à déployer une formation 3-4-3.

Lorsque cela est possible, Hayes privilégie les trois défenseurs de Millie Bright, Magdalena Eriksson et Jess Carter au milieu. Le rôle de Carter est simple, elle est la joueuse du ballon dans la défense comme en témoignent ses 446 passes tentées dans la WSL jusqu’à présent et ses 531 touches, Carter faisant tiquer le ballon dans la moitié de terrain de Chelsea est une grande partie de la façon dont l’équipe joue. Le problème? Carter, 23 ans, manque souvent de défense, ce qui a permis à certaines équipes de déchirer facilement la défense de Chelsea. Lorsque votre défenseur central est plus faible que les autres membres du trio, cela présente plus de danger pour le but, comme Chelsea l’a sans doute déjà compris.

Malgré les talents de Bright et Eriksson, avec Carter, les bleus ont permis à la ligne de fond d’être violée beaucoup trop souvent, en particulier dans les matchs européens. La faute n’en revient pas entièrement aux trois défenseurs, car les arrières latéraux Guro Reiten et Erin Cuthbert devraient être mieux défensivement pour s’intégrer là où cela est nécessaire et s’assurer que la défense tourne avec succès plutôt que de trop se concentrer sur l’avancement.

Chelsea Femmes : L’Attaque

Les Chelsea Women et leurs problèmes défensifs ne sont pas nouveaux. Dans le passé, l’équipe était un poids lourd de buts conçu pour battre ses adversaires plutôt que de garder les choses propres. Récemment, ce flair de buteur n’a pas été affiché et il est possible que les équipes trouvent comment arrêter l’éventail de talents offensifs de Chelsea. Juste pour donner quelques exemples récents, les Blues ont réussi 34 tirs contre Reading avec seulement cinq buts cadrés et aucun but à montrer, lors d’une récente victoire 1-0 sur Servette, ils n’ont marqué qu’un but sur leurs 21 tirs, lors d’un match nul. contre la Juventus, ils ont réussi 25 tirs avec seulement cinq cadrés et aucun but.

C’est surtout dans les compétitions européennes que nous voyons leur attaque étouffée et cela se voit dans les statistiques de joueurs comme Fran Kirby et Sam Kerr qui obtiennent moins de tirs cadrés toutes les 90 minutes qu’ils n’en ont eu cette saison et la campagne WSL de la saison dernière, ils en convertissent également moins avec leurs buts par tir sur des nombres cibles inférieurs pour la Ligue des champions également.

Le principal problème auquel Chelsea est confronté à l’avenir est qu’ils aiment exploiter l’espace, mais dans les jeux où cela n’est pas facilement disponible, ils ont du mal à briser les équipes. Regardez les deux jeux Servette pour voir la différence. Chelsea a remporté la victoire lors du premier match en exploitant l’espace derrière et entre les défenseurs, lors du deuxième match, Servette a resserré les choses et Chelsea n’a pu marquer qu’un seul but.

Le milieu de terrain

Le milieu de terrain est un domaine où il est clair qu’Emma Hayes essaie de trouver le combo parfait. Avec la formation 3-4-3, les arrières latéraux sont essentiellement des milieux de terrain larges, et le plus souvent ces postes sont occupés par Guro Reiten et Erin Cuthbert, que nous avons déjà mentionnés sont souvent pris au dépourvu en raison de leur état d’esprit offensif.

Cela laisse un certain nombre de joueurs se battre pour être dans le pivot à deux femmes au centre du terrain. Jusqu’à présent cette saison, nous avons vu Melanie Leupolz aux côtés de Ji So-Yun, Leupolz avec Drew Spence, Ji avec Sophie Ingle et quelques autres combinaisons au milieu du parc. Trouver le bon équilibre ici a été difficile car on demande beaucoup à ce duo de milieu de terrain dans une telle formation, ils doivent appuyer, être utiles en attaque, maintenir la possession avec des passes clés et aider défensivement. Jusqu’à présent, les Chelsea Women n’ont pas réussi à trouver cet équilibre au milieu du parc et des décisions difficiles devront peut-être être prises quant à l’éventuelle nécessité de faire appel à un milieu de terrain d’élite à l’esprit défensif pour s’associer à quelqu’un comme Leupolz ou Ji, les deux dont sont des meneurs de jeu fantastiques.

Il reste à voir si un changement est apporté aux joueurs plus larges, car Reiten et Cuthbert sont des joueurs offensifs très capables et avec plus de solidité dans la ligne de fond ou le milieu de terrain central, leur charge de travail défensive pourrait être compensée pour les libérer complètement dans le tiers offensif.

Cet article peut sembler pointilleux, et c’est gros parce qu’il l’est. Cette équipe de Chelsea Women est un adversaire redoutable pour presque toutes les équipes qu’elles affrontent au cours d’une saison donnée, cependant, elles devront atteindre la perfection si elles veulent défier sérieusement en Europe. La différence de qualité était pleinement visible lors de la finale de l’année dernière lorsque Barcelona Femení a déchiré l’équipe en lambeaux lors d’une victoire 4-0.

La sortie de la phase de poules cette saison est une preuve supplémentaire que la qualité de l’opposition sur la grande scène ne tolère aucune faiblesse. Tout comme les hommes, les femmes du club de football de Chelsea devraient remporter les meilleurs prix du football et cela signifie disputer régulièrement la Ligue des champions féminine. Pour ce faire, des améliorations seront nécessaires de la part de l’équipe.

