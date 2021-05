Les femmes de Chelsea ont battu Reading pour remporter un quatrième titre record en WSL devant Manchester City et le quadruple rêve est toujours d’actualité avec la finale de la Ligue des champions de Barcelone

Chelsea a conservé le titre de la Super League féminine avec une victoire catégorique 5-0 sur Reading et est toujours en ligne pour un quadruple historique.

L’équipe d’Emma Hayes s’est dirigée vers la dernière ronde de matches de dimanche avec deux points d’avance sur Manchester City, deuxième, et avec une différence de buts supérieure de trois.

.

Les stars de Chelsea célèbrent la victoire au titre WSL

Et ils ne se sont pas trompés en obtenant la victoire dont ils avaient besoin car Melanie Leupolz, le doublé de Fran Kirby, Sam Kerr et Erin Cuthbert ont veillé à ce que le trophée reste avec les Bleus.

Chelsea a été nommé champion 2019/20 au nombre de points par match. Lorsque la saison a été interrompue par la pandémie de coronavirus en mars 2020, ils étaient un point derrière les leaders City avec un match en cours.

Cette fois-ci, ils ont réglé les choses sur le terrain, assurant la victoire qui a assuré la victoire 1-0 de City à West Ham ne comptait pour rien.

Tous les nerfs ont été bannis alors que Chelsea a pris un départ rapide, prenant les devants après seulement deux minutes. Leupolz a décollé son marqueur du coin de Jess Carter et a tiré son tir du centre de la surface par la gardienne de Reading Grace Moloney.

.

Chelsea a un excellent manager en Emma Hayes

L’équipe de Hayes n’était pas à son meilleur brillant en première mi-temps mais n’a pas été menacée par Reading.

Alors que les visiteurs commençaient à se fatiguer, c’est une combinaison familière qui a permis à l’équipe locale de reprendre le contrôle après 43 minutes. Un mouvement d’équipe fluide a libéré Kerr et l’Australien a réduit le tir pour que l’Anglais Kirby tire dans le coin supérieur droit.

La paire s’est à nouveau combinée 12 minutes après la pause alors que Chelsea mettait le match hors de tout doute. Kerr a bien tenu un long ballon au-dessus du sommet et l’a laissé à Kirby pour déclencher une belle finition du pied gauche depuis le bord de la surface pour son 16e but WSL de la saison.

.

Fran Kirby et Sam Kerr étaient de nouveau en forme époustouflante pour Chelsea

crocké

Man United et l’Angleterre transpirent sur la forme physique de Maguire alors qu’Ole fait une mise à jour inquiétante sur les blessures

YVES IT

Le patron de Liverpool, Klopp, “ recherche personnellement ” le personnage du “ successeur de Wijnaldum ”

SUR LA GLACE

Greenwood sauve Man United à Aston Villa et dépasse le record de Rooney pour refuser City

drame

Portsmouth et Charlton battus aux barrages par Oxford mais Robinson est banni

DÉSACTIVÉ?

Kane “ prêt à dire aux Spurs d’écouter les offres de transfert ” – mais il n’a pas besoin de partir

ACCORD

Man United a déclaré que le club “ ne vendrait pas ” la cible car une alternative à Sancho était recherchée

Kirby a rendu la pareille après 71 minutes avec un délicieux ballon traversant pour la meilleure buteuse de la WSL, Kerr, pour marquer son 21e but en championnat de la saison et devenir la deuxième joueuse à marquer plus de 20 dans une campagne de l’histoire de la ligue.

La belle volée de Kerr était le 12e but combiné de la saison du duo et son troisième de l’après-midi.

La remplaçante Erin Cuthbert a mis le glas sur une victoire catégorique avec la cinquième de Chelsea après 75 minutes lorsque Maloney ne pouvait pas tenir une tête de Kerr et Cuthbert a réussi à le faire entrer.

Une procession vers le titre a été couronnée avec Kerr remportant le Soulier d’Or et les 12 feuilles blanches d’Ann-Katrin Berger remportant le Gant d’or.

Le titre est le deuxième trophée d’un quadruple potentiel pour Chelsea, qui a remporté la Coupe de la Ligue en février et affrontera Barcelone lors de la finale de la Ligue des champions le week-end prochain, que vous pouvez entendre EN DIRECT sur talkSPORT samedi soir.

Fara Williams de Reading, la joueuse la plus titrée d’Angleterre, a fait sa dernière apparition avant la retraite, les deux équipes rendant hommage à l’athlète de 37 ans avant le coup d’envoi.

.

Le patron de Chelsea, Hayes, a offert un cadeau à Williams avant le dernier match de la saison