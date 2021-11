Les femmes de Chelsea passent facilement devant Manchester City en Super League féminine

Une semaine seulement après leur rencontre en demi-finale de la FA Cup, les femmes de Chelsea, deuxièmes, se sont affrontées avec Manchester City, septième de la Super League féminine.

Malgré leur position moins que stellaire dans la ligue, Manchester City est devenu l’une des meilleures équipes de la WSL et a représenté l’une des plus grandes menaces pour la série de victoires de Chelsea. Étonnamment, ce match s’est soldé par une défaite 4-0 en faveur de Chelsea qui s’est rapproché d’un point du leader de la ligue Arsenal avec la victoire. C’est une erreur précoce malheureuse de Manchester City qui a tourné ce match en faveur de Chelsea.

Les femmes de Chelsea font une erreur précoce lors d’une victoire 4-0

Une erreur précoce s’avère coûteuse

Chelsea a pris l’avantage en moins de deux minutes grâce à Jessie Fleming qui a sauté sur une erreur défensive et a passé le ballon au-delà du gardien de but pour donner l’avantage à son équipe. Cela a facilité la vie de l’équipe d’Emma Hayes qui avait le confort d’une avance d’un but, malgré le très bon jeu de City tout au long de la mi-temps.

Après avoir poussé City à empiler les corps vers l’avant, Chelsea les a attrapés sur le comptoir dans le temps additionnel avec Sam Kerr terminant le mouvement de manière typique pour doubler l’avance.

Chelsea a mis les choses au lit

La première moitié du match a été uniforme, Manchester City ressemblant à une menace compétente pour la ligne de fond des Blues, sans l’erreur précoce, City aurait peut-être même pris l’avantage à un moment donné de la mi-temps. Chelsea est sorti pour la seconde mi-temps ressemblant à une équipe différente et dans les dix minutes qui ont suivi la reprise, il avait doublé son avance à 4-0.

La facilité impitoyable avec laquelle Chelsea a traversé Manchester City après la pause était quelque chose à voir et met en évidence l’écart entre eux et leurs contemporains. À partir de là, le match s’est arrêté, Manchester City montant de bonnes attaques à la recherche d’un but de consolation tandis que Chelsea était heureux de voir le match se terminer.

Sans l’erreur du début, cela aurait pu être un jeu très différent. Au lieu de cela, les champions en titre de la WSL ont battu l’un de leurs principaux rivaux pour se déplacer d’un seul point derrière le leader de la ligue Arsenal qui avait besoin d’un égaliseur tardif pour sauver un point contre Tottenham.

Photo principale

Intégrer à partir de .