Les femmes de la messe occidentale exigent que les flics laissent les filles noires se faire poignarder à mort ⋆ .

Hier je a blogué à propos de la mort de Ma’Khia Bryant, qui a été abattue par un policier de Columbus, OH nommé Nick Reardon alors qu’il tentait de poignarder une autre fille dans la poitrine à l’extérieur de leur foyer d’accueil. Mon point de vue était évident: le flic est un héros qui a sauvé la vie d’une fille noire en tirant sur la fille essayant de la poignarder avec un couteau.

GRAPHIQUE D’AVERTISSEMENT: Des images de Bodycam de la fusillade impliquant un officier dans l’Ohio montrent Makiyah Bryant brandissant un couteau sur une autre femme avant d’être abattue par l’officier

pic.twitter.com/uZiAcXj1R8 – Daily Caller (@DailyCaller) 21 avril 2021

Je suis également allé plus loin et j’ai fait ce qu’aucun autre média ne ferait jamais – blâmer la mère de la fille décédée pour avoir fait un si mauvais travail de parent. Nous n’avons pas d’épidémie policière dans ce pays, nous avons une épidémie parentale. Nous n’avons pas besoin de plus de formation pour les flics, nous avons besoin de formation pour les parents. Cette fille a été élevée pour penser qu’il est normal de poignarder un autre être humain quand elle est en colère, mais il y a des gens ici qui essaient de dire qu’elle est une gentille petite fille parce qu’elle fait des tik toks. Elle était dans une famille d’accueil parce que la mère est une mauvaise humeur qui ne s’est présentée qu’une fois que les caméras tournaient et ne semblait pas vraiment bouleversée. Personne dans les médias ne la questionnerait jamais à ce sujet, car cela ne correspond pas à leur récit. Rien n’est jamais la faute de gens comme ça. Leur vie est mauvaise à cause du racisme systémique et des flics tueurs.

Une autre vue de la fusillade a été publiée aujourd’hui, ce qui a encore plus disculpé l’officier. Il montre la fille en rose et son amie en train de rouler vers le foyer d’accueil, probablement parce que quelqu’un a dit du mal de l’autre sur Snapface, et la seule façon de régler le problème était de se battre au couteau. Une fille en noir attend dans l’allée quand Ma’Khia est sortie de la maison comme le Kool-aid et l’a renversée comme une boule de bowling. Pendant que cela se passait, le flic marchait vers les lieux, et dès qu’il y est arrivé, Ma’Khia s’est levée et s’est jetée sur la fille en rose, tandis qu’un inconnu a commencé à donner des coups de pied à la fille, Ma’Khia a couru. C’était chaotique et le flic a sorti son arme, a vu que Ma’Khia était sur le point de poignarder la fille dans le cou et a neutralisé la menace.

Vidéo de sécurité de la police de Columbus, un agent impliqué dans la fusillade de Ma’Khia Bryant le 20 avril 2021. pic.twitter.com/eOScYaVRWS – John Curtis (@Johnmcurtis) 22 avril 2021

Imaginez pouvoir faire ça avec tout ce chaos qui se passe autour de vous? Le flic mérite une médaille. Nous n’avons pas encore entendu les remerciements de la fille en rose car c’est probablement une personne horrible élevée par des gens horribles aussi. Mais dans ce cas, elle était la victime alors le flic lui a sauvé la vie.

C’était le cas le plus ouvert et le plus fermé d’utilisation justifiable de la force mortelle que j’ai jamais vu. Si vous ne pouvez pas tirer sur quelqu’un qui est sur le point de poignarder un autre être humain, alors qui pouvez-vous tirer? Et ne me donnez pas ce non-sens du Taser. Cette fille pèse au moins 250 et elle avait pour mission de blesser ces filles. Un taser n’allait pas l’empêcher de poignarder qui que ce soit, et les flics sont entraînés à affronter une force mortelle avec une force mortelle.

Ce que je ne m’attendais pas à voir sur Twitter, c’est que «les enfants seront des enfants, alors laissez-les simplement se battre au couteau», tirées des coches bleues. Bree Newsome dit des trucs comme ça tout le temps, donc ce n’est pas surprenant.

Les enfants se poignardent à mort avec des couteaux depuis des «éons» d’où elle vient, car apparemment cette femme partageait une chambre avec Katniss Everdeen.

Nous savions tous que Kathy Griffin était folle.

“Oh, cela ne s’est jamais produit dans votre école ou votre quartier.”

Droite. Parce que Kathy Griffin vient des rues méchantes où les combats au couteau ont lieu régulièrement entre enfants.

Mais cette femme ici même, qui a fait annuler Roseanne, travaillait pour le président Obama et avait une réelle influence.

Ce qui explique beaucoup de choses en fait.

Puis il y a eu LeBron.

Michael Jordan me manque vraiment.

Quelle personne horrible. Si un conservateur disait quelque chose de proche de cela, il serait banni de Twitter à vie. Mais ce n’est pas grave quand LeBron le fait parce qu’il s’est réveillé. Tout ce tweet prouve qu’aucune de ces personnes ne s’est jamais souciée de George Floyd. Ils détestent simplement les flics, et ils s’en tirent en les voyant aller en prison. «Vous êtes le suivant» était clairement une référence à Derek Chauvin, parce que les tribunaux seront désormais armés contre la police, tant que les foules et les politiciens pourront intimider les jurés pour les rendre coupables.

LeBron est le même gars qui a dit il y a un mois qu’il n’était pas le bon gars à qui s’adresser parce qu’il «fait ses devoirs».

Je suppose que cela n’inclut pas de regarder des vidéos avant de les commenter.

Gardez à l’esprit que LeBron James est à peine diplômé du secondaire et dit une fois à un dirigeant de la NBA qu’il ignorait pour soutenir la démocratie en Chine.

LeBron James des Lakers sur la controverse de la NBA sur la Chine: “Je ne veux pas entrer dans une … querelle avec Daryl Morey mais je crois qu’il n’a pas été informé de la situation actuelle et il a parlé.” pic.twitter.com/KKrMNU0dKR – Ben Golliver (@BenGolliver) 15 octobre 2019

C’est la personne la plus stupide de la planète, mais il pense qu’il est intelligent parce qu’ESPN se lave les couilles. Personne sur ce réseau n’oserait l’appeler pour avoir menacé un flic héroïque. Là encore, peut-être que LeBron a subi un lavage de cerveau après avoir regardé NBC, ce qui a intentionnellement interrompu l’appel au 911 où ils ont dit qu’elle était armée d’un couteau.

. @ NBC a essayé de dissimuler le couteau dans la main de Ma’khia Bryant avec un montage très trompeur. Mais @NickFondacaro chez @newsbusters les a appelés! Harris Faulkner de @FaulknerFocus a discuté du montage aujourd’hui sur son émission. pic.twitter.com/oX0oGLuETI – MRCTV (@mrctv) 22 avril 2021

Sur un plan plus local, ils en parlaient dans le groupe Facebook 413 Stay Woke, où les seules personnes plus idiotes que LeBron se rassemblent sur Internet.

Nouvelle règle – si vous blâmez le flic d’avoir sauvé la fille dans la vie de la rose, alors vous devez simplement sortir et dire que vous aimez regarder des filles noires se faire poignarder à mort. Parce que c’est pour cela que vous plaidez. C’est ce que Catherine Leavitt McDougal AIME voir: des adolescentes noires assassinées. Rappelez-vous que chaque fois que vous voyez le visage de ce suprémaciste blanc:

Je n’ai vu aucune personne noire ou brune dans aucun de ses groupes Facebook, probablement parce qu’elle les déteste et veut qu’ils soient tous poignardés à mort.

J’ai cependant vu des photos de sa culture arabe moqueuse avec des stéréotypes néfastes.

Selon Ku Klux Catherine, il n’était pas acceptable pour le flic de protéger la vie d’un adolescent noir parce que «les meurtriers de masse blancs sont arrêtés», ce qui est le point de discussion le plus stupide que BLM ait jamais utilisé. Lorsque vous vous rendez, vous ne vous faites pas tirer dessus. Lorsque vous essayez de poignarder quelqu’un que vous faites. Et croyez-le ou non, les Noirs qui tuent des flics sont presque toujours arrêtés sans être tués.

Willie Godbolt a tué 8 personnes, dont un adjoint du shérif et a été capturé vivant. pic.twitter.com/B1c94kSznc – Donut Operator 🍩 (@DonutOperator) 4 octobre 2018

Néanmoins, Ku Klux Catherine est un expert des techniques de désescalade et sait qu’il existe des moyens d’intervenir qui ne nécessitent pas de force mortelle. Elle ne peut en nommer aucun, mais ils doivent sûrement exister. De plus, la tante à cliquet de la fille Hazel a dit qu’elle avait laissé tomber le couteau, vous pouvez donc oublier ce que vous avez clairement vu avec vos yeux et la croire à la place.

Elle était loin d’être la seule idiote du groupe.

«Elle ne poignardait pas les flics, elle essayait d’arrêter une bagarre.

Traduction – Darcy pense qu’il est normal que les flics utilisent une force mortelle pour se protéger, mais s’ils voient une fille noire se faire poignarder, ils devraient la laisser mourir, car la vie des noirs n’a pas d’importance pour les suprémacistes blancs de Holyoke comme Darcy Lambert.

Non, elle n’essayait pas «d’arrêter un combat». Elle a tout commencé en écrasant la fille, puis en essayant de poignarder son amie. Mais Darcy Lambert vous mentira droit au visage si cela signifie s’assurer que davantage de filles noires sont assassinées. Elle aime vraiment quand ça arrive.

Ku Klux Catherine a trouvé un article de NPR qui disait qu’elle n’avait pas de couteau quand les flics sont arrivés, vous pouvez donc aller de l’avant et oublier ce que vous avez vu de vos propres yeux sur la vidéo.

Regardez ces crétins:

Si vous connaissez l’un d’entre eux, vous devriez vous moquer d’eux. Ce ne sont pas des gens sérieux et ils ne devraient pas être traités avec aucune sorte de respect ou de décence. Ce sont des menteurs, des piqueurs de race et des suprémacistes blancs qui aiment regarder des filles noires se faire poignarder à mort. La seule personne dans cet incident qui pensait que la vie des Noirs importait était le flic.

