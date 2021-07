Les femmes de Manchester United signent Martha Thomas

in

L’ancienne attaquante de West Ham United Women, Martha Thomas, a rejoint Manchester United Women.

Thomas a signé un accord qui la maintiendra à United jusqu’à la fin de la saison 2022/23, avec l’option d’une année supplémentaire.

Ajout prometteur

Pour une joueuse de 25 ans, Martha Thomas a beaucoup vécu dans le jeu. De passer sa jeunesse aux États-Unis avec les Charlotte 49ers à un séjour en France avec Le Havre avant de retourner en Angleterre avec West Ham United en 2019.

Son contrat expirant à West Ham, elle a rejoint United – un club en croissance à un rythme considérable. Bien que Casey Stoney ait démissionné, sept joueurs de l’équipe première ayant quitté le club et, dont Martha Thomas, cinq nouveaux joueurs, tout est en train de changer à Manchester United en ce moment.

L’ancien patron de Birmingham City Women et d’Orlando Pride, Marc Skinner, devrait remplacer Casey Stoney.

Thomas représente un ajout prometteur à United. Elle a marqué huit buts lors de ses 26 apparitions en FA Women’s Super League à ce jour. Alors que United devrait être au top dans la majorité de ses matchs, la fenêtre lui est ouverte pour ajouter plus de buts à son jeu.

L’attaquant, qui portera le maillot numéro neuf de United la saison prochaine, représente l’Écosse au niveau international. Elle a marqué quatre buts en huit matchs pour son pays.

Cherche à profiter à nouveau de son football

En rejoignant les Red Devils, Thomas a déclaré à manutd.com : « Je suis ravi de rejoindre Manchester United, j’ai été impressionné par le succès que le club a connu ces dernières années et c’était une véritable motivation pour moi de venir. ici.

«Je veux profiter à nouveau de mon football et j’ai hâte de me mettre au défi dans cet environnement et de faire partie d’une équipe offensive où je peux m’exprimer.

“Je me concentre actuellement sur l’installation et le travail acharné à l’entraînement, mais j’ai hâte que la saison commence et que tous les fans soient de retour dans le stade.”

Thomas rejoindra ses compatriotes écossaises Kirsty Smith et Kirsty Hanson au club.

Le directeur du football de Manchester United, John Murtough, a ajouté : « Nous sommes ravis d’avoir obtenu une autre signature fantastique à Martha. C’est une jeune attaquante passionnante qui a montré son talent tant au niveau du club qu’au niveau international.

« Martha est une vraie menace devant le but et renforcera notre attaque avant la saison prochaine. Nous sommes impatients de la voir faire sa marque à United. »

