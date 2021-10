Les femmes décident d’abandonner le championnat d’Espagne de paddle

25/10/2021 à 11h12 CEST

sport.es

Problèmes dans le championnat espagnol de padel absolu cette année où les femmes ont décidé de ne pas participer et de se retirer de la compétition.

La décision est motivée par l’action entreprise par la société organisatrice, Urban Event, d’offrir un bonus de 5 000 euros pour la participation à certains joueurs, en particulier aux meilleurs joueurs espagnols qui, depuis un certain temps déjà, ont déclaré qu’ils n’allaient pas participer, de sorte que En fin de compte, ils ont reconsidéré et signé, ce qui a beaucoup piqué les femmes, car elles considèrent qu’il s’agit d’une discrimination et c’est pour cette raison qu’elles ont dû prendre cette décision.

»C’est quelque chose de très douloureux que nous n’avons pas promu, auquel nous voulions participer », avons-nous appris par l’une des voix autorisées de l’association des joueurs, qui logiquement a senti très mal que les promoteurs du tournoi Ils va » récompenser » juste pour s’être inscrit à certains gars, dans le but de le rendre plus attrayant pour le spectateur et pour ceux qui avaient déjà acheté leurs billets.

Le chef de la société organisatrice démissionne

Pedro San Roman, ancien joueur professionnel et aujourd’hui PDG d’Urban Event, s’est rendu à Cordoue pour s’entretenir avec les personnes concernées et a présenté sa démission devant elles. »Je tiens à exprimer mes regrets pour le malaise qu’une erreur d’organisation a causé dans le groupe de joueurs participants et à présenter mes plus sincères excuses. En tant que responsable de l’organisation, je suis en charge du regret que l’offre d’incitations économiques à la participation offerte à certains joueurs a suscité chez les athlètes. Le seul but de cette mesure était d’assurer la participation des joueurs les mieux classés et ainsi d’augmenter encore l’attractivité et la visibilité du tournoi. Cette initiative a été comprise comme une offense comparative par le reste du groupe de joueurs participants, que je suppose directement comme une erreur de l’organisation et, par conséquent, je m’excuse auprès de toutes les personnes et entités concernées, en premier lieu les joueurs. , les vrais protagonistes de ce sport », a expliqué le propre Saint-Romain dans une lettre.

Saint-Romain a disculpé la Fédération espagnole de paddle: » La FEP a été en marge de ce problème, qui se pose exclusivement dans la sphère organisationnelle et je tiens à m’excuser auprès de l’institution car cette pratique viole le principe d’égalité sportive qui marque son activité. Je dois assumer la responsabilité de l’erreur d’organisation que nous avons commise en violant les critères de parité dans la distribution des prix économiques au Championnat d’Espagne de Paddle et présenter ma démission en tant que responsable de l’organisation du tournoi. C’est ainsi que je l’ai transmis à Ramón Morcillo, président de la Fédération espagnole de paddle, ainsi qu’aux institutions et sponsors qui collaborent avec le tournoi. »