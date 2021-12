Les femmes du mouvement regardent d’abord l’histoire de maman d’Emmett Till

Dites son nom.

« Son nom est Emmett Till. Je veux que les gens sachent que c’est un bon garçon », déclare la mère et militante des droits civiques Mamie Till-Mobley (joué par Tony vainqueur Adrienne Warren) dans un premier extrait du nouveau drame d’ABC Women of the Movement.

Le drame historique en six épisodes, qui sera présenté le 6 janvier, est basé sur le parcours réel de Mamie, dans lequel elle a demandé justice pour son fils Emmett (Cédric joe). Pour ceux qui ne connaissent pas les faits du crime, Emmett a été assassiné dans le Mississippi le 28 août 1955 après avoir prétendument offensé un caissier d’épicerie blanc, nommé carolyn bryant. Il n’avait que 14 ans.

Glynn Turman, qui joue Moïse wright dans la prochaine série, souligne dans le clip que cela racontera l’histoire d’un garçon qui était « le Martin Trayvon des années 50. «

Ne voulant pas laisser le meurtre d’Emmett disparaître des gros titres, Mamie a choisi de supporter sa douleur devant le monde, ce qui a contribué à enflammer le mouvement des droits civiques. Dans les nouvelles images, on voit Mamie inspirer une église bondée, notant : « La mort de mon fils m’a montré que quoi qu’il arrive à chacun d’entre nous, il vaut mieux que ce soit l’affaire de nous tous. »