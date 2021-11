Les femmes du PSG demandent un report du choc contre Lyon

11/12/2021 à 17:12 CET

Affecté par les circonstances mystérieuses de l’attaque d’un de ses joueurs, ilLa section féminine du Paris Saint-Germain (PSG) a demandé ce vendredi le report de l’important match de championnat contre Lyon, son principal rival en Ligue.

Bien que le club parisien ne l’ait pas officiellement confirmé, les médias français ont annoncé que le PSG avait demandé à la Fédération française de football (FFF) un report du rendez-vous, qui doit se jouer à Lyon ce dimanche à 21h00 heure locale (20 : 00 GMT).

On ne sait pas quand la FFF se prononcera sur cette demande.Le club est plongé dans une crise depuis que sa joueuse Aminata Diallo a été placée en garde à vue pendant 36 heures entre mercredi et jeudi, soupçonné d’avoir orchestré une attaque contre une autre collègue, Kheira Hamrahoui, avec l’intention de la blesser et de pouvoir avoir plus de minutes de jeu. Les deux jouent dans la même position de milieu de terrain offensif.

Diallo a cependant été relâché faute de preuves, tout comme une connaissance de son prétendument impliqué, bien que les enquêtes se poursuivent et, selon le déroulement de celles-ci, une éventuelle inculpation n’est pas exclue.

Le joueur soupçonné d’avoir inventé l’agression Il n’a pas participé ce vendredi à l’entraînement de l’équipe à Bougival (Hors de Paris) à huis clos, a confirmé une source du club à ., qui a affirmé qu’il avait besoin de se reposer.

L’entité parisienne avait prévu d’organiser cette séance ouverte aux médias puis une conférence de presse avec le sélectionneur, Didié Ollé-Nicolle, et un joueur, pMais jeudi, il a décidé de se protéger de l’énorme polémique générée et a annulé la comparution et bloqué l’accès à la presse.

Les enquêteurs soupçonnaient d’abord que Diallo, prêté par l’Atlético de Madrid la saison dernière, a orchestré l’agression du 4 novembre dernier dans la nuit contre Hamraoui (31 ans et ancien joueur de Barcelone), car tous deux se disputent le même poste de milieu de terrain défensif au PSG et en équipe de France.

Une blessure à Hamroui (international 36 fois) finirait par profiter à Diallo (seulement 7 fois), dans un événement mystérieux rappelant le scandale impliquant les patineuses américaines Tonya Harding et Nancy Kerrigan en 1994.

Harding a chargé Kerrigan de l’agresser pour ouvrir la voie à une éventuelle médaille aux Jeux olympiques d’hiver cette année-là.

Le PSG féminin, l’un des clubs les plus forts d’Europe et champion de France en titre, a publié jeudi soir un communiqué appelant à la sérénité et montrant, de manière générique, le soutien à ses joueurs.

Cette nuit-là, après avoir laissé chez elle une autre collègue, Sakina Karchaoui, Diallo conduisait à Chatou (périphérie de Paris) pour déposer Hamraoui chez elle lorsqu’ils ont été agressés par des hommes cagoulés.

L’un d’eux a frappé cette dernière aux jambes avec une barre de fer et elle a dû être soignée à l’hôpital le même jour. Il est toujours du côté bas.

Ce jeudi devant le juge, il y a eu justement un affrontement entre les deux joueurs impliqués et Sakina Karchaoui, comme témoin.