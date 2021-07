Les femmes enceintes doivent-elles se faire vacciner contre le Covid-19 ?

07/10/2021 à 12:00 CEST

Quand toutes les communautés autonomes vaccinent déjà les moins de 40 ans, c’est aussi au tour des femmes enceintes ou qui envisagent de l’être, puisque le critère qui prévaut est celui de l’âge.

« Au début, les femmes enceintes étaient exclues de la vaccination contre le COVID19, car il n’y avait aucune étude scientifique pour le soutenir. Cependant, avec le passage du temps et l’avancée des preuves scientifiques, la première chose sur laquelle nous devons être clairs est que vaccins à ARN messager, qui sont celles qui ont été analysées dans ce groupe, ils sont sûrs et efficaces aussi pour les femmes enceintes, les infirmières et sages-femmes doivent donc recommander la vaccination aux patientes lors de leurs consultations, aussi bien pendant la grossesse que pendant l’allaitement », souligne Florentino Pérez Raya, président du Conseil général des maladiesestuaire.

Cela peut vous intéresser : Qu’est-ce que le diabète gestationnel ? Comment cela affecte-t-il la grossesse, le bébé et la mère?

Dans cette même ligne, José Antonio Forcada, président de l’Association des soins infirmiers et des vaccins (ANENVAC) rappelle qu’avec ce vaccin « nous protégeons les femmes des risques liés à l’infection par le coronavirus pendant la grossesse, évitant ainsi qu’elle ne devienne une grossesse à risque. Si elle est infectée pendant la grossesse, elle a un risque plus élevé de développer un COVID-19 sévère, mais aussi d’accouchement prématuré, de pré-éclampsie et de thrombus”, souligne-t-il.

En fait, Montserrat Angulo, sage-femme membre de la CGEN’oubliez pas que « surtout si c’est au troisième trimestre, les preuves scientifiques nous disent qu’il y a un plus grand risque que le bébé arrive prématurément, qu’il accouche avant terme. Si elle est vaccinée, elle transmettra l’immunité à son bébé, ce qui la protégera contre le COVID-19 à la naissance. Pour cette raison, ce qui est recommandé est la vaccination.

Le vaccin ne nuit pas aux traitements de lactation ou de fertilité

La sage-femme Montserrat Angulo souligne que « selon les dernières preuves disponibles, ce que nous savons, c’est qu’il n’est pas nécessaire de reporter tout type de traitement de fertilité ou de fécondation in vitro, ni d’attendre un moment quelconque pour rechercher une grossesse. Le vaccin ne provoque ni l’infertilité ni n’augmente le risque de fausse couche.

La seule précaution dans le cas où la femme est soumise à ce type de traitement “est d’éviter la vaccination trois jours avant et après avoir subi un prélèvement d’ovocytes, un transfert d’embryon ou une insémination”, explique Angulo.

Cette exception n’a rien à voir avec un quelconque problème de vaccination, c’est simplement une manière de pouvoir « mieux surveiller les éventuels effets secondaires du traitement », souligne la sage-femme.

Elle n’implique pas non plus une quelconque gêne à l’allaitement, bien au contraire, puisque “par le lait maternel, l’immunité acquise par la mère est transmise au bébé”, souligne la sage-femme de la CGE.

Que dois-je savoir sur le vaccin Covid-19 ?

Depuis le Conseil général des soins infirmiers Ils ont préparé un document afin de clarifier tous les doutes et questions que peuvent se poser les femmes en âge de procréer, enceintes ou suivant un traitement de fertilité.

Questions générales

Les femmes enceintes peuvent être vaccinées à partir de la semaine 21, en fonction de leur âge et du risque clinique. Les vaccins indiqués pour elles sont à ARN messager, c’est-à-dire Pfizer-BioNtech et Moderna. Un test de grossesse pré-vaccination n’est pas nécessaire. Les effets secondaires sont les comme pour le reste de la population. Le vaccin au troisième trimestre permet la transmission d’anticorps au bébé. Si le Covid-19 est passé, il faudra attendre 6 mois pour recevoir le vaccin et seul Vous recevrez un N’oubliez pas que les femmes enceintes courent un risque plus élevé de Covid-19 sévère et d’accouchement prématuré, de prééclampsie et de thrombus.

Avant la grossesse

Les preuves scientifiques indiquent que les vaccins contre les coronavirus ne causent PAS d’infertilité chez les femmes ou les hommes, et il n’y a aucune preuve qu’ils augmentent vos risques de fausse couche si vous vous faites vacciner.

Lactation

Les mères vaccinées peuvent avoir des anticorps protecteurs dans le lait maternel. Le niveau de protection que le lait pourrait apporter aux bébés n’est pas encore connu. Aucun élément du vaccin n’a été trouvé dans le lait maternel.

Traitements de fertilité

Il n’y a aucune raison de les reporter pour cause de vaccination, il est conseillé d’éviter la vaccination pendant 3 jours avant ou après le prélèvement d’ovocytes, le transfert d’embryons ou l’insémination.

Dans tous les cas, Les infirmières professionnelles se souviennent que la décision finale doit être prise par la mère.

Cela peut vous intéresser : Les meilleures recommandations pour bien manger pendant la grossesse

Mais en cas de doute, ils vous recommandent d’évaluer avec votre sage-femme ou avec le professionnel de santé de référence qui contrôle votre grossesse et votre niveau de risque d’exposition, car ce n’est pas la même chose de télétravailler que de servir le public.

Ils doivent également prendre en compte tous les risques de contracter la maladie pour la mère et le bébé, ainsi que les bénéfices déjà connus de la vaccination et les preuves croissantes de l’innocuité du vaccin pendant la grossesse.