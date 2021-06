Les femmes enceintes “peuvent et devraient” prendre Covid-19 vacciner les enfants “toujours discutable”, selon l’ICMR

in

NTAGI a suggéré plus tôt que les femmes enceintes devraient avoir le choix de se faire vacciner contre Covid-19. (Image: Pixabay)

Vaccination Covid-19 : Le ministère de la Santé de l’Union, qui a modifié sa politique, a recommandé la vaccination des femmes enceintes en raison de la préoccupation croissante des mutations virales et des variantes émergentes mettant les femmes enceintes en danger pour le virus mortel.

En mai, lorsque la deuxième vague de Covid a atteint son apogée, le Groupe consultatif technique national sur la vaccination (NTAGI) a suggéré que les femmes enceintes aient le choix de se faire vacciner contre le Covid-19 et que les mères allaitantes puissent être vaccinées à tout moment après l’accouchement. Le gouvernement a réitéré qu’en raison du manque de données sur l’innocuité et l’efficacité, les femmes allaitantes sont éligibles mais pas les femmes enceintes.

« Le vaccin peut être administré aux femmes enceintes. La vaccination est utile pour eux et devrait être administrée », a déclaré le Dr Balram Bhargava, directeur général du Conseil indien pour la recherche médicale, cité par l’ANI. Il a également ajouté que davantage de données doivent être mises à disposition pour décider si les enfants doivent être vaccinés contre la maladie. Le gouvernement n’a pas autorisé la vaccination des enfants même lorsque la peur d’une troisième vague plane, invoquant l’absence de politique de l’OMS à ce sujet.

Auparavant, le NTAGI-STSC avait recommandé que les femmes enceintes ne soient pas exclues de la vaccination car “la probabilité d’exposition est très élevée et donc le bénéfice l’emporte de loin sur le risque”, a déclaré le comité dans le compte rendu de sa réunion du 28 mai. Mais des doutes ont été émis sur les risques possibles pour la mère et l’enfant – y compris celui de la coagulation avec le jab Covishield.

Soulignant qu’il n’y a qu’un seul pays qui administre des vaccins aux enfants en ce moment jusqu’à ce qu’il y ait suffisamment de données l’approuvant, le Centre ne sera pas en mesure de vacciner les enfants en général. Une étude est en cours et les résultats sont attendus vers septembre, a-t-il ajouté.

Pendant ce temps, Bharat Biotech, fabricant de vaccins Covaxin, mène un essai sur 525 enfants entre deux et 18 ans, avec des résultats attendus dans deux ou trois mois. Le Serum Institute of India prévoit également un essai de vaccin pour les enfants de moins de 18 ans.

