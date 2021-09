Les femmes enceintes vaccinées au 1er ou 2e trimestre ont 81,8% de risque de fausse couche ? 10z viral

par Martin Armstrong, Armstrong Economics :

Il faut se demander pourquoi le les universités enquêtent soudainement si les vaccins provoquent des avortements. Le gouvernement semble avoir joué avec les chiffres pour cacher le fait qu’il pourrait y avoir un problème avec les vaccins provoquant des avortements spontanés. J’ai signalé qu’un membre du personnel de 25 ans ne se fera pas vacciner parce que ses amis qui se sont fait vacciner ont vu leur cycle menstruel complètement déformé. Abeille de Babylone a fait un article où les facultés de médecine ont révisé le serment d’Hippocrate pour exclure les non vaccinés. J’ai reçu des commentaires selon lesquels ce n’est pas si loin.

L’étude révisée du New England Journal of Medicine déclare : « Parmi les 827 participants au registre qui ont signalé une grossesse terminée, 104 ont subi des avortements spontanés et 1 a eu une mortinaissance », plutôt que, « … une grossesse terminée, la grossesse a entraîné un avortement spontané. dans 104 (12,6%) et en mortinatalité dans 1 (0,1%) ; ces pourcentages se situent bien dans la fourchette attendue en tant que résultat pour ce groupe d’âge de personnes dont les autres conditions médicales sous-jacentes sont inconnues.

Essayer de dire que les avortements spontanés étaient normaux est clairement suspect. Ces fausses couches, par définition, se produisent avant la marque de 20 semaines de gestation. Les Clinique Mayo États:

« La fausse couche est la perte spontanée d’une grossesse avant la 20e semaine. Environ 10 à 20 pour cent des grossesses connues se terminent par une fausse couche. Mais le nombre réel est probablement plus élevé parce que de nombreuses fausses couches surviennent si tôt dans la grossesse qu’une femme ne se rend pas compte qu’elle est enceinte.

Ils ont manipulé les chiffres comme tout le reste. Cela signifie que les 700 femmes qui ont reçu le vaccin au troisième trimestre doivent être exclues du calcul car elles avaient déjà dépassé le stade de la possibilité de faire une fausse couche technique. Par conséquent, un examen attentif de l’étude suggère que 104 femmes sur 127 ont fait une fausse couche puisqu’elles étaient sous la définition de 20 semaines. Cela signifie évidemment le taux de fausses couches des femmes qui ont reçu le vaccin dans le premier ou deuxième trimestre est en fait 81,8% soit 8 femmes sur 10. C’est bien au-delà de la fourchette normale de 12,6 %.

Cela nous amène à nous demander encore une fois : quelle est la vérité ici ? Je peux attester par connaissance personnelle que même la prise d’aspirine pendant le 1er trimestre peut provoquer des malformations congénitales !

