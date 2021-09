Les femmes et les minorités occupant des postes de direction chez Riot ont progressé en 2020

Le fabricant de League of Legends, Riot Games, a publié son dernier rapport annuel sur la diversité et l’inclusion, montrant une augmentation du nombre de femmes et de minorités occupant des postes de direction.

En 2020, les femmes représentaient 29% des postes de direction de l’entreprise – une augmentation de 2% d’une année sur l’autre – tandis que le pourcentage de minorités sous-représentées aux postes de direction a augmenté de 4% à 22%.

Seulement 28% des nouvelles embauches effectuées par Riot en 2020 étaient des femmes, une légère baisse par rapport aux 32% de 2019, tandis que les minorités sous-représentées représentaient 14% des nouvelles embauches l’année dernière.

Dans l’ensemble, les femmes représentent 24% de la main-d’œuvre mondiale de Riot, une augmentation de 2% d’une année sur l’autre.

“Depuis que j’ai rejoint Riot, je n’ai jamais eu à parler de l’analyse de rentabilisation de la diversité et de l’inclusion”, a déclaré Angela Roseboro (photo).

« Au lieu de cela, nous nous sommes concentrés sur la façon dont nous nous assurons que la D&I est au cœur de notre culture et fait partie de notre ADN. et des plates-formes élargies pour continuer à nous tenir responsables de la direction de l’entreprise. Bien que nous en soyons encore au début de notre parcours, je suis fier de ce que nous avons fait jusqu’à présent et je reste motivé pour ce qui nous attend.

Cette transparence concernant la diversité et l’inclusion chez Riot fait suite à un exposé accablant sur la culture de travail de Riot fin 2018. Roseboro a été embauché dans le cadre de la réponse à la suite de cette nouvelle.

La société a été poursuivie par 1 000 femmes membres du personnel qui faisaient partie d’un recours collectif, ce qui a entraîné une amende de 10 millions de dollars contre la société de jeux. L’État de Californie est depuis intervenu, disant que cela ne suffisait pas et que Riot devrait en fait débourser quelque chose comme 400 millions de dollars.

