Les femmes indiennes passent en moyenne 53 minutes à jouer à des jeux chaque jour : rapport

Près de 52% des joueuses indiennes vivent dans des métros, tandis que 29% vivent dans de petites villes

Le nombre de femmes jouant à des jeux en Inde augmente régulièrement. Alors que les jeux mobiles ont connu une croissance de 70 % du nombre d’utilisateurs uniques de juillet 2020 à avril 2021, 49 % des femmes ont commencé à jouer à des jeux mobiles en raison de la pandémie, selon le rapport 2021 d’InMobi sur les jeux mobiles pour femmes. Selon le rapport, les femmes indiennes passent en moyenne 53 minutes par jour sur les applications de jeux. De plus, 77 % des joueuses sur mobile en Inde sont des joueuses engagées. C’est le bon moment pour abandonner les notions archaïques selon lesquelles le jeu n’est populaire que chez les jeunes hommes adultes, a déclaré Vasuta Agarwal, directeur général, Asie-Pacifique, InMobi.

« Le changement de comportement est tellement intéressant à observer alors que les femmes se lancent dans le jeu avec beaucoup d’enthousiasme. Le jeu est devenu de plus en plus populaire parmi les femmes de tous âges et de tous statuts matrimoniaux, défiant les conventions de la vieille école. Près de 52% des joueuses indiennes vivent dans des métros, tandis que 29% vivent dans de petites villes, devenant clairement le nouveau visage du divertissement pour les femmes à travers l’Inde », a ajouté Agarwal.

Pour mener l’étude, InMobi a interrogé 240 femmes jouant sur smartphone et analysé plus de 1 500 milliards de demandes d’annonces programmatiques. L’étude comprend également des données d’engagement entre janvier 2021 et avril 2021 de VTION. De plus, le panel VTION de cette étude comprenait 1419 joueurs sur smartphone dans 15 États indiens.

Le rapport ajoute également que les joueuses ont enregistré en moyenne 88 minutes de jeux axés sur l’action, suivies de 56 minutes de jeux axés sur la stratégie. Maharasthra représentait le plus grand nombre de jeux téléchargés par les femmes, suivi de NCR, Andhra Pradesh, Telengana.

79 % des joueuses préfèrent regarder une publicité pour progresser dans un jeu ou obtenir des avantages, tandis que 55 % des joueuses sur mobile sont en mesure de se souvenir des publicités qu’elles voient dans les jeux mobiles. Les produits « Made in India » tels que Ludo King, Winso, MPL, mGamer et Carrom Pool Disc Game continuent de susciter un engagement fort.

Selon Manoj Dawane, fondateur et PDG de VTION, l’écosystème est bien placé pour aider les marques à exploiter ce segment critique de femmes joueuses sur mobile. Des catégories telles que les GPC, les soins de santé et les appareils ménagers peuvent bénéficier de la prise en compte de ces changements dans les modèles de comportement des femmes et tirer parti des moyens innovants de capter l’attention grâce aux applications de jeu, a déclaré Dawane.

« Qu’il s’agisse d’achats de médias de jeu programmatiques à grande échelle, d’intégration gamifiée de messages/d’offres de marque ou de mécanismes de récompense, l’audience principale de la plupart des marques s’avère désormais progressivement favorable aux jeux », a-t-il ajouté.

