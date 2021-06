Les femmes mûres se libèrent des préjugés et passent à l’écran – El Sol de México

Il n’est pas surprenant de trouver dans les catalogues de n’importe quelle plateforme de streaming ou chaîne en ligne des histoires mettant en vedette des jeunes et des adolescents. Avec des corps parfaits, des styles détaillés et des sourires enviables.

Mais s’il y a une tendance qui commence à atteindre la télévision sur le continent américain, c’est bien de montrer des personnages d’âge moyen, sans filtres et selon leurs expériences de vie, avec des femmes comme protagonistes.

Le cas le plus récent est Mare of Easttown, une série policière qui a ramené Kate Winslet à la télévision après 10 ans. Dans la production HBO acclamée par la critique, l’actrice incarne un détective enquêtant sur des meurtres dans une petite ville de Pennsylvanie.

L’image échevelée, avec des vêtements amples, des cheveux ébouriffés et presque pas de maquillage est loin du personnage que Winslet incarnait dans la série Mildred Pierce située dans le glamour social des années trente ; et il est encore plus éloigné de l’image éblouissante que Rose DeWitt a marquée sur Titanic il y a 24 ans.

«Je joue Mare en tant que femme d’âge moyen, j’aurai 46 ans en octobre, et je pense que c’est pourquoi les gens se sont connectés avec le personnage, car il n’y a clairement pas de filtres. C’est une femme imparfaite et pleinement fonctionnelle, avec un corps et un visage qui bougent en fonction de son âge, de sa vie et de son origine. Nous avons faim de quelque chose comme ça », a déclaré l’actrice au New York Times.

À Mare of Easttown, il y a eu une scène qui a attiré l’attention. Son personnage a des relations sexuelles avec Richard Ryan – joué par Guy Pierce – et à un moment donné, l’abdomen bombé de l’actrice est observé.

➡️ Abonnez-vous à notre newsletter et recevez les notes les plus pertinentes dans votre e-mail

“Et elle ne voulait pas qu’on la lui retire, elle voulait se montrer telle qu’elle est car, bien sûr, c’est une femme de 45 ans qui a trois enfants”, souligne la spécialiste de la télévision, Alexandra Bretón. “C’est merveilleux que ça se voit à l’écran, il faut habituer le public à voir des héroïnes comme ça.”

Mare of Easttown est l’une des nombreuses séries qui ont opté pour des personnages différents, plus attachés à leur réalité et sans filtres de beauté comme à l’accoutumée. D’autres productions comme Homecoming, avec Julia Roberts ou How to get away with killer, avec Viola Davis, ont payé pour montrer des femmes d’âge moyen comme des leaders.

« La télévision se réapproprie les femmes qui n’ont pas peur de vieillir et de se montrer telles qu’elles sont. C’est incroyable maintenant parce qu’il s’avère que les personnages les plus intéressants à Hollywood ou dans d’autres parties du monde sont des femmes de plus de 40 ans, ce qui n’arrivait pas avant ».

Bien que la tendance soit croissante dans les productions télévisuelles américaines, ce phénomène a une histoire de plusieurs années sur son chemin, principalement en Europe.

« Là, ils ont au moins sept ans pour faire des femmes plus âgées des stars. Il y a Happy Valley –avec Sarah Lancashire–, qui a un policier qui, comme Kate Winslet, vaut tout : elle ne se maquille pas, elle ne se peigne pas pour qu’on la connaisse telle qu’elle est.

▶ ️ Restez informé sur notre chaîne Google News

Un autre cas est Vera – avec Brenda Blethyn. Au Royaume-Uni, la série dure depuis plusieurs saisons et c’est une femme de 74 ans, non moins réussie, puisque c’est une série que tout le monde voit là-bas », détaille Alexandra Bretón.

Hollywood s’est peu à peu tourné pour raconter ce genre d’histoires. Presque en avance, puisque les femmes d’âge moyen qu’elle montre à l’écran entretiennent encore quelques stéréotypes esthétiques.