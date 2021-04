Les femmes ne perdent pas en réalisant de grandes franchises ⋆ .

Les femmes ne perdent pas ou ne «se penchent» pas sur la réalisation de franchises au lieu de films indépendants, et l’affirmation dans The Guardian selon laquelle elles sont ignorantes en soi quand il y a beaucoup de femmes qui ont envie de réaliser. Certains veulent diriger des franchises comme Black Widow de Cate Shortland ou Birds of Prey de Cathy Yan. Et d’autres veulent réaliser et présenter en première à SXSW, Sundance ou Outfest. Les deux sont des voies valables pour créer du contenu, qui valent le temps des femmes et contribuent à augmenter le nombre de réalisatrices.

Les franchises ne «engloutissent» pas les femmes réalisatrices avant de pouvoir «s’établir», comme le suggère l’article. Des mondes comme Marvel ou DC voient que leur public cible, qui est également composé de femmes, veut se voir sur grand et petit écran. Et si vous voulez raconter des histoires qui résonnent et qui sont de vraies représentations des femmes et de leur lutte, vous avez besoin de femmes réalisatrices. C’est aussi simple que cela, sans en faire des tactiques de peur comme s’il n’y avait qu’un nombre déterminé de réalisatrices.

Des films comme Wonder Woman de Patty Jenkins ou Eternals de Chloé Zhao ne créent pas non plus de disparités entre les sexes. Ils créent des portes et tendent la main à d’autres créatrices qui n’ont jamais eu les ressources ou le statut pour faire des films en premier lieu. Cela crée des règles du jeu plus équitables où les femmes et les hommes sont traités sur un pied d’égalité et ont les mêmes chances. C’est l’égalité des sexes et ce que nous voulons.

De plus, contrairement à la croyance populaire, la réalisation de films en franchise est un travail sérieux qui mérite le respect. Ce n’est pas parce qu’il fait partie d’un plus grand collectif que le film perd soudainement sa valeur. En fait, il y a plus que le réalisateur doit travailler avec et apprendre à savoir pour s’assurer que son film correspond à la franchise dans son ensemble. C’est un travail acharné, beaucoup de patience et probablement beaucoup d’écoute et de lecture pour apprendre à connaître ces franchises et leurs personnages.

Cet argument sur les femmes réalisatrices faisant des films en franchise soulève également la question de savoir pourquoi les hommes ne reçoivent pas le même traitement que les réalisatrices qui entrent dans des franchises? Où est le souci pour eux d’être «engloutis» avant de pouvoir «s’établir»? Ce n’est pas là parce que les hommes ont été les principales sources de réalisation de films de franchise. Il n’y a pas de souci qu’ils n’aient pas filmé coup après coup avant de réaliser quelque chose chez Marvel ou DC, par exemple.

C’est là que réside le cœur du problème. Les femmes entrent et dominent des espaces auparavant réservés aux hommes, et cela bouleverse les choses d’une manière qu’elles n’aiment pas. Cela crée de nouveaux systèmes sociaux ou environnements où les hommes ne sont pas au sommet de la chaîne alimentaire en matière de franchises ou de direction, et où l’égalité des sexes joue un rôle plus important. Ce n’est pas quelque chose à dénigrer ou à mettre de côté. C’est quelque chose à examiner de plus près alors que de plus en plus de femmes réalisatrices entrent dans les franchises.

Parce que les femmes ne s’en vont pas. Au contraire, ils s’efforcent d’en faire plus pour réaliser les films et les franchises que vous aimez. Et cela ne devrait pas faire craindre aux gens ce qui va arriver. Cela devrait les exciter pour les voyages uniques partagés et les histoires honnêtes racontées dans une perspective autre que la leur.

(Image: Warner Bros.)

Vous voulez plus d’histoires comme celle-ci? Devenez abonné et soutenez le site!

—La Mary Sue a une politique de commentaires stricte qui interdit, mais sans s’y limiter, les insultes personnelles envers n’importe qui, discours de haine et pêche à la traîne.

Avez-vous une astuce que nous devrions savoir? [email protected]