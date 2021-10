Les femmes ne s’habillent que dans des vêtements des années 1940, possédant une collection de 5 000 £

Sarah conçoit ses propres vêtements inspirés des années 40 (Photo : Caters)

Si vous pensiez que vous aimiez le vintage, détrompez-vous – une femme du Leicestershire a la collection d’inspiration rétro pour l’emporter sur toutes les autres.

Sarah Goodlad, 45 ans, confectionne tous ses propres vêtements à partir de tissus provenant des années 40.

L’ensemble de sa collection vaut la somme impressionnante de 5 000 £.

La femme créative a conçu ses propres robes, chemisiers, pantalons et lingerie, tous authentiques à l’époque.

Maintenant, Sarah a plus de 300 vêtements personnalisés dans sa garde-robe.

Le voyage a commencé il y a dix ans lorsqu’elle a commencé à s’habiller à la mode des années 40. Alors qu’elle gagnait de vieux regards d’étrangers, elle en est tombée amoureuse.

Son mari, James Goodlad, 50 ans, s’habille en tenue moderne mais soutient entièrement le sens vestimentaire unique de Sarah.

« J’ai toujours aimé l’histoire et la mode vintage d’aussi loin que je me souvienne, en particulier à l’époque de la guerre », a déclaré Sarah.

«Je trouve les vêtements tellement plus raffinés et élégants que la mode moderne, et les motifs et les tissus utilisés étaient tellement plus beaux que les matériaux de moins bonne qualité que l’on trouve dans la mode grand public aujourd’hui.

Elle a créé ses propres robes, chemisiers, pantalons et lingerie qui sont tous authentiques à l’époque (Photo : Caters)

« Je sens que certaines personnes se réveillent et ne se regardent même pas dans le miroir, mais avoir l’air bien et bien tournée est ce pour quoi je vis. »

Elle reçoit régulièrement des compliments sur son style.

Elle a ajouté : » À ce stade, j’ai l’impression d’être connue comme la fille vintage légèrement étrange !

«Tout le monde me parle partout où nous allons et me fait de jolis compliments, mais c’est souvent quand même une surprise car ce n’est que la tenue que je porte tous les jours.

« J’ai récemment visité le musée de la guerre d’Eden Camp dans le North Yorkshire avec mon mari, James, et quelqu’un m’a arrêté pour poser des questions sur les expositions auxquelles j’ai dû maladroitement expliquer que c’est comme ça que je m’habille, ce qui l’a définitivement pris par surprise. »

L’artisane passionnée se procure la majorité de ses matériaux aux États-Unis et passera des mois à perfectionner ses tenues.

Sarah a maintenant plus de 300 vêtements personnalisés dans sa garde-robe (Photo : Caters)

Elle a déclaré: «Je me procure tous mes matériaux de l’autre côté de l’étang, car ils n’ont pas été affectés par le rationnement en temps de guerre et ont par la suite une abondance de tissus.

« De plus, le marché britannique est extrêmement cher et la plupart de mes matériaux coûteraient jusqu’à cinq fois plus que ce que je paie depuis l’Amérique. »

La qualité est de la plus haute importance pour Sarah, car elle recherche des modèles vintage rares.

Elle a ajouté: «Je collectionne McCall Company Patterns, une marque vintage qui est très difficile à trouver au Royaume-Uni, et ils sont de si bonne qualité avec lesquels travailler lors de la conception de vêtements.

‘Le tissu le plus cher que j’ai jamais acheté était un imprimé Rayonne des années 1930, Tropical Hawaiian que je l’ai eu deux ans et demi et m’a coûté

250 £ pour sept mètres de tissu.

« Je n’ai pas encore déterminé à quoi il servira et je ne veux pas le gaspiller sur le mauvais projet. »

Sarah a commencé à s’habiller à la mode des années 40 il y a 10 ans (Photo : Caters)

Plutôt que de s’inspirer des tissus, elle visualise d’abord un design puis s’approvisionne en matières.

Elle a expliqué: «Je ne peux jamais vraiment commencer tant que je n’ai pas trouvé le bon motif pour la tenue.

«J’ai littéralement des milliers de livres de tissu que j’utilise pour la couture, mais je ne me précipite jamais pour les utiliser jusqu’à ce que j’aie mon idée.

« Je suis comme une pie, et partout où je vais, je regarde généralement les motifs, les matériaux et les boutons pour m’inspirer de futurs projets. »

Voulant montrer sa collection plus largement, elle a créé un compte TikTok – et compte désormais 12,6 000 abonnés.

Elle a déclaré: «Pendant le verrouillage, j’ai beaucoup lutté avec mon anxiété et j’ai utilisé TikTok comme débouché créatif pour partager mes tenues et créer des vidéos de bonne qualité.

Elle préfère cela à la mode moderne (Photo : Caters)

«Je n’avais aucune idée que cela allait grandir dans la mesure où cela s’est fait, mais j’aime que les gens s’intéressent tellement à ce que je fais.

« J’essaie de répondre à autant de followers que possible dans mes commentaires car c’est tellement agréable que les gens prennent le temps de partager leur positivité. »

Bien qu’elle aime la mode de l’époque, elle n’est pas nostalgique de la vie dans les années 40 en général.

Elle a expliqué: «Je pense que nous avons tendance à regarder le passé à travers des lentilles teintées de rose.

«Je suis certainement quelqu’un qui ne voudrait pas abandonner ma technologie ou les libertés pour lesquelles nous nous sommes battus au nom de l’égalité.

« Il y a juste quelque chose de tellement nostalgique dans l’esprit de guerre, le sens de la communauté et la ténacité que j’adore. »

