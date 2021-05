Les femmes noires dans la technologie gagnent 90 cents pour chaque dollar gagné par un homme blanc

Pour chaque dollar qu’un homme blanc dans l’industrie de la technologie a été payé l’année dernière, une femme noire dans le même rôle gagnait 90 cents, selon un nouveau rapport de la plateforme d’emploi technologique Hired. C’est une amélioration. En 2019, elle aurait gagné 87 cents. En 2016, cela aurait été 79 cents.

Les hommes noirs ont gagné 89 cents en 2020, ce qui représente une légère baisse par rapport à la moyenne de 2019.

Dans l’ensemble, les entreprises ont offert aux hommes des salaires plus élevés pour le même rôle que les femmes près de 60% du temps en 2020, contre 65% en 2019.

Tels sont les gains progressifs – et les pertes – auxquels les femmes et les personnes de couleur s’attendent en matière de technologie.

Hired a fondé sa cinquième étude annuelle sur les données sur les salaires et les offres de 10 000 entreprises participantes et de plus de 245 000 demandeurs d’emploi. Il a également interrogé plus de 2 000 employés de la technologie. Facteurs embauchés dans le type de poste, le rôle et les années d’expérience pour comparer les salaires de différentes données démographiques. Les données donnent des chiffres sur un état des choses qui n’est que trop réel pour les employés minoritaires et les femmes dans la technologie.

Les employés noirs d’Amazon ont signalé une culture de partialité, dans laquelle ils sont promus moins fréquemment et évalués plus durement que leurs collègues à majorité blanche. Plus tôt cette année, le ministère du Travail a condamné Google à une amende de 2,6 millions de dollars parce que ses pratiques d’embauche et de rémunération étaient discriminatoires à l’égard des femmes et des Asiatiques. Un recruteur et des candidats à un emploi chez Facebook ont ​​déposé une plainte contre la société de médias sociaux, alléguant des préjugés dans les évaluations, les promotions, la rémunération et les pratiques d’embauche.

Les pratiques d’embauche et de rémunération déloyales pour les femmes et les personnes de couleur sont une situation dont l’industrie de la technologie est parfaitement consciente, mais qui n’a pas été suffisamment concrétisée. Dans un cas notable il y a quelques années, des femmes PDG ont été photographiées sur une photo de 15 hommes lors d’un événement technologique exclusif. Des exemples comme celui-ci montrent que certains dans l’industrie sont conscients du problème mais semblent peu disposés à faire des choses significatives, comme inclure plus de femmes à ces événements.

Cela a également conduit à une situation dans laquelle les femmes et les minorités sous-représentées s’attendent à être moins payées, ce qui a une forte corrélation avec le salaire réel, selon Hired. Une partie de la raison est que ces employés ne peuvent pas négocier ou demander plus que leur salaire prévu. En 2020, les entreprises offraient aux femmes 3% de moins en moyenne que les hommes pour les mêmes rôles, et les femmes s’attendaient à gagner 3% de moins. En 2019, les femmes s’attendaient à gagner 6% de moins et se sont vu offrir 4% de moins.

Hired dit espérer que donner une visibilité sur les disparités salariales contribuera à réduire l’écart salarial. Cependant, il ne suffit pas de savoir que vous êtes moins payé pour y remédier.

Les femmes et les personnes de couleur étaient plus susceptibles de déclarer avoir découvert qu’elles étaient moins bien payées que leurs collègues occupant le même rôle, selon l’enquête Hired. Mais lorsqu’ils ont réagi aux écarts, les employés noirs, asiatiques et femmes étaient moins susceptibles d’obtenir une augmentation que les blancs ou les hommes.

Les améliorations progressives de la diversité dans les entreprises de technologie illustrent les progrès – mais aussi l’omniprésence des inégalités dans la technologie. Plus nous en savons, plus la disparité est apparente.