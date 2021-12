Les femmes noires l’ont brisé à la télévision en 2021 et c’était beau à voir

Les femmes noires prospéraient à la télévision en 2021 (Photo: Netflix)

En ce qui concerne les listes de fin d’année, nous nous concentrons naturellement sur les moments les plus choquants car, avouons-le, qui ne veut pas revivre chaque image de l’interview explosive de Meghan et Harry avec Oprah (enfin, peut-être la famille royale) ou disséquer chaque étape de la réunion inattendue mais glorieuse de Bennifer.

Ce sont les moments qui nous ont tous divertis, à rire et à parler au cours des 12 derniers mois, mais il y a aussi d’autres moments forts qui méritent d’être reconnus.

Notamment, il ne m’a pas échappé que les femmes noires ont vu des victoires dans presque tous les coins de la télévision en 2021.

À l’arrière de 2020 – qui, en plus d’être l’année où nous avons malheureusement rencontré le redoutable mot C, était aussi l’année du soulèvement racial – je me suis demandé à quoi ressemblerait cette année en ce qui concerne la représentation et la diversité dans le divertissement.

Toutes les discussions sur le racisme et l’inclusion auraient-elles réellement un impact, ou s’agissait-il simplement d’une tendance sur les réseaux sociaux ?

En fin de compte, l’industrie du divertissement a-t-elle tenu ses promesses en termes de diversité, ou n’était-ce que du bout des lèvres ?

Rien n’est parfait bien sûr, mais nous avons vu des signes prometteurs que nous allons dans la bonne direction pour le moment, au moins.

On nous a présenté les femmes de Selling Tampa (Photo : Netflix)



AJ Odudu a apporté la magie chaque semaine sur Strictly Come Dancing (Photo: BBC)

L’un de mes moments préférés en 2021 pour les femmes noires était Zeze Millz et Yinka Bokinni débarquant leur propre émission de débat. Il a suivi l’initiative révolutionnaire de Channel 4, Black To Front, qui a vu la station complètement prise en charge par des talents noirs à la fois devant et derrière l’écran avec même ses publicités mettant en vedette des Noirs à prédominance.

C’était la première fois que cela se produisait à la télévision britannique, mais, encore mieux, Channel 4 a tenu sa parole pour s’assurer que ce n’était pas juste une chose d’un jour. L’un de leurs premiers arrêts dans l’action a été de positionner Zeze et Yinka au premier plan de leur propre émission de débat Unapologetic, qui confronterait de front des sujets inconfortables impliquant le racisme, la culture noire, l’identité et le colorisme.

Bien sûr, Unapologetic a eu quelques faux pas en cours de route – notamment une interview maladroite avec White Yardie où peut-être les questions entourant son identité jamaïcaine n’ont pas été traitées de la meilleure façon – mais c’est la beauté des problèmes de dentition ; vous tombez dessus et en tirez des leçons pour améliorer le prochain.

Si Unapologetic a le feu vert pour une deuxième série, Zeze et Yinka s’appuieront sans doute sur le bon et le mauvais de la première série mais, même si ce n’est pas le cas, ce sont deux femmes noires qui ont pu s’exprimer sur des sujets souvent tabous. sur une plate-forme très importante.

Yinka Bokinni (l) et Zeze Millz étaient sans vergogne et fiers (Photo: Channel 4)

Lorsque j’ai parlé à Yinka avant que le programme ne soit commandé pour une série complète, elle a expliqué qu’Unapologetic était important pour elle personnellement car elle voyait deux femmes de couleur «célébrer et s’élever l’une l’autre».

Cela ressemble un peu à la série Netflix Selling Tampa, qui voit des femmes noires fortes s’unir sur le lieu de travail et le diriger (à part les quelques cas où elles ont eu des arguments cinglants – la vie est une question d’équilibre après tout).

Un spin-off du très populaire Selling Sunset, la série Tampa suit une distribution entièrement noire de femmes dans leur mission de se faire un nom sur le marché immobilier de luxe de Floride. En tant que grand fan de Selling Sunset, l’idée d’une version entièrement noire était au-delà de l’excitation et après avoir gorgé le versement de Tampa, cela valait la peine d’attendre.

Tant de fois dans les émissions de téléréalité de style plaisir coupable, les femmes noires ne sont pas souvent représentées sous leur meilleur jour ou même dans des espaces professionnels. C’était rafraîchissant de voir des conversations sur le travail et l’argent, et même lorsque le drame a éclaté, une grande partie était encore liée à l’entreprise, ce qui la rend différente de tant d’autres séries de téléréalité proposées.

Nadiah Adu-Gyiamfi a remporté la première série de Walk The Line (Photo: ITV)

Vendre Tampa n’était pas la seule série à offrir aux femmes noires une plate-forme à la télévision, car Amazon Prime Video nous a présenté Harlem, une série comique en 10 parties qui a établi des comparaisons avec Sex And The City, uniquement avec un casting entièrement dirigé par des femmes de Couleur. C’est drôle, audacieux, édifiant et donne aux femmes noires une visibilité dans le paysage télévisuel.

De retour au Royaume-Uni, beaucoup d’entre nous ont trouvé du plaisir à regarder le voyage émotionnel d’AJ Odudu sur Strictly Come Dancing. En partenariat avec la danseuse professionnelle Kai Widdrington, la présentatrice de télévision a livré semaine sur semaine et a été l’une des favorites pour remporter le trophée Glitterball jusqu’à ce qu’elle soit forcée de se retirer en raison d’une blessure à un jour de la finale.

Quoi qu’il en soit, sa participation et son avancement dans la compétition étaient une victoire en soi.

Nadiah Adu-Gyiamfi, concurrente de Walk The Line, a également remporté le prix de la télé-réalité, qui est repartie avec le prix stupéfiant de 500 000 £ après nous avoir bénis avec sa voix puissante.

Cela a été stimulant de voir toutes ces femmes faire des gestes audacieux dans l’industrie de la télévision et j’espère juste que l’année prochaine, lorsque nous compilerons toutes ces listes amusantes de fin d’année, nous aurons encore plus de moments télévisés révolutionnaires impliquant la communauté noire à célébrer .

