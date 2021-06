Les femmes ont classé les meilleures leaders que les hommes par ceux qui ont travaillé avec elles : Valli Arunachalam

in

Les femmes ont surpassé les hommes dans 13 des 19 compétences qui composent l’efficacité globale du leadership, a déclaré Valli Arunachalam.

Valli Arunachalam, « karta » de MV Murugappan Hindu Undivided Family (HUF) qui a traîné les membres de la famille Murugappa à NCLT pour lui avoir refusé un siège au conseil d’administration de la société holding Ambadi Investments (AIL), a déclaré que les entreprises devaient s’adapter à la nouvelle norme consistant à intégrer la voix des femmes dans la gestion de la crise à l’ère de la pandémie de Covid, car elles sont capables de la gérer plus efficacement que leurs homologues masculins.

Dans une conversation exclusive avec FE, Valli a déclaré que la crise de Covid -19 avait fondamentalement changé la façon dont les entreprises fonctionnaient et qu’il était nécessaire d’adopter la nouvelle normalité.

Elle a déclaré que, selon une étude publiée dans le Harvard Business Review de décembre 2020, les femmes étaient notées nettement mieux comme leaders que les hommes par ceux qui travaillaient avec elles. L’écart s’est creusé pendant la pandémie, indiquant peut-être que les femmes ont tendance à mieux performer en cas de crise.

Valli, luttant contre les préjugés sexistes dans la société holding AIL du groupe Murugappa de plus de 38 000 crores, a déclaré qu’elle était venue en Inde au début de la deuxième vague de Covid et bien que son cas au NCLT de Chennai soit toujours en instance, elle était en “mode action”. ‘ traitant des questions d’autonomisation des femmes et des filles.

Elle a déclaré que les données avaient montré que les femmes avaient été touchées de manière disproportionnée par la pandémie, leurs moyens de subsistance avaient été durement touchés et beaucoup avaient été plongés dans le désarroi.

Elle travaille à l’autonomisation des femmes touchées par la pandémie sous la fondation de son père. « Je me bats pour l’égalité, passionnée par elle et engagée à 100% dans la cause », a-t-elle déclaré. Elle leur tend la main et recherche également un partenariat avec d’autres fondations pour aider les femmes en détresse.

À propos de la mise à jour sur l’affaire NCLT, elle a déclaré: «En ce qui concerne l’affaire, elle relève de la NCLT et est en instance. Je ne pourrai rien vous dire, sauf ces faits qui sont déjà du domaine public. Une audience était prévue le 23 avril, mais elle a été reportée au 1er juillet en raison de la pandémie de Covid. »

La famille MVM – comprenant Valli, sa sœur et leur mère – a déplacé le banc de Chennai du Tribunal national du droit des sociétés (NCLT), demandant la renonciation à la participation minimale de 10 % requise pour garantir l’accusation d’oppression et de mauvaise gestion contre AIL. Elle a également demandé une représentation au conseil d’administration ou alternativement le rachat de sa participation de 8,21 % dans AIL.

Se référant à son NCLT en mouvement, elle a déclaré que les batailles juridiques ne sont pas nouvelles pour elle, car elle lutte contre le problème depuis près de deux ans maintenant. «Notre préférence était de régler la question à l’amiable, et nous nous sommes assurés que rien n’était négligé pour la résoudre, mais malheureusement, la famille n’était pas disposée à venir à la table et à régler la question. Au cours, nous avons fait plusieurs propositions, mais au final, nous n’avions pas d’autre choix que de déplacer NCLT », a-t-elle déclaré.

