Les femmes qui posaient nues sur un balcon à Dubaï «  pourraient être emprisonnées pendant deux ans  » ⋆ .

Un groupe qui a participé à un tournage vidéo nu sur un balcon à Dubaï risque d’éventuelles peines de prison en vertu de lois strictes.

Un groupe de jeunes femmes qui sont apparues nues pour un tournage à la lumière du jour « effronté » sur un balcon à Dubaï pourrait encourir des peines allant jusqu’à deux ans de prison, a déclaré un groupe de campagne.

Plus d’une douzaine de mannequins qui auraient participé à des scènes pour une chaîne pornographique israélienne ont été arrêtés pour des délits, y compris la débauche publique, après la sortie de la vidéo samedi.

Ils risquent désormais des peines de prison en vertu de règles « sévères » après la vidéo et la séance photo sur un balcon en verre de grande hauteur dans le quartier flashy Marina de la ville.

Dans les images des médias sociaux, une femme vêtue d’une robe verte et de talons hauts peut être vue en train de prendre des photos de femmes alors qu’une personne filme les singeries depuis un balcon dans un immeuble voisin.

Radha Stirling, directrice et fondatrice de Détenu à Dubaï, a déclaré à Metro.co.uk: « Au départ, on nous a dit qu’il s’agissait de la branche israélienne d’un site Web américain pour adultes et maintenant nous entendons dire que c’est une chaîne pornographique israélienne.

« On nous a dit que c’était un mélange de nationalités impliquées dans l’ambassade britannique qui n’aurait pas été informée de la demande de Britanniques demandant une assistance consulaire à partir d’hier.

« C’est un crime assez effronté et grave de se tenir là sur le balcon où tout le monde pourrait les voir et les gens sur d’autres balcons pourraient les filmer pour des images qui sont devenues virales.

«Les gens sont très en colère à ce sujet, les communautés d’expatriés sont bouleversées, y compris les ressortissants britanniques.

« Ils pensent que ce que ces personnes essayaient de faire était assez vil, sachant très bien que les lois relatives à l’exposition sont strictes aux EAU. Des gens ont été arrêtés pour avoir porté des T-shirts jugés offensants, mais ils étaient là-bas à la vue du reste des bâtiments.

« S’il s’avère qu’il s’agit d’une société de pornographie israélienne et que l’ambassade d’Israël est impliquée, alors ils pourraient faire un accord, mais si cela se passait directement, ils pourraient devoir payer plusieurs centaines de milliers de dirhams d’amendes et quelques des années de prison.

Le groupe a été arrêté après avoir posé nu sur un balcon de grande hauteur au milieu de la journée (Photo: Twitter / M. Freeze)



Les modèles de la séance photo nue auraient fait partie d’un coup de publicité pour un site Web israélien.

L’organisation non gouvernementale a déclaré que les personnes arrêtées étaient confrontées à des violations allant de la décence et de la débauche publiques outrageantes aux crimes en vertu des lois strictes sur la cybercriminalité des EAU qui interdisent le partage de matériel pornographique ou offensant.

Le groupe a demandé au ministère israélien des Affaires étrangères si l’un de ses citoyens avait été arrêté et a déclaré qu’on lui avait dit «non», mais n’a reçu aucune réponse lorsqu’il a demandé si l’un de ses ressortissants était impliqué dans le tournage.

Mme Stirling a déclaré à Metro.co.uk: « Le simple fait de partager la vidéo dans un message privé ou sur WhatsApp les aura rendus passibles de poursuites. Même s’ils sont finalement déclarés innocents, les tribunaux sont très retardés et peuvent donc attendre des jours, des semaines, voire des mois, juste pour plaider leur cause.

Mme Stirling, qui est basée à Londres, a fait une distinction entre un côté débauché du royaume du désert, qui est la capitale des Émirats arabes unis, et l’image extérieure conservatrice que les dirigeants cherchent à défendre.

Dubaï a une ligne fine entre ce qui se passe à huis clos et son sens extérieur de décence publique, a déclaré un groupe de campagne.

«Vous voyez des prostituées dans les halls des hôtels, des gens qui consomment de l’alcool et vous voyez des comportements assez offensants», a-t-elle déclaré.

« Cela peut être très déroutant pour les touristes dans un pays qui a des règles aussi strictes et où des gens ont été arrêtés pour se tenir la main en public, s’embrasser et autres manifestations d’affection.

« À première vue, cela ressemble à un lieu de fête moderne, mais une fois qu’une plainte est déposée, elle est prise très au sérieux. S’il s’agit d’une entreprise israélienne, ils n’ont peut-être pas été aussi conscients de ce qui est acceptable et de ce qui ne l’est pas, car ils n’ont pas eu l’exposition médiatique de Dubaï au cours de la dernière décennie.

Une déclaration de la police de Dubaï disait: « Ces comportements inacceptables ne reflètent pas les valeurs et l’éthique de la société émiratie. »

L’affaire a été renvoyée devant les procureurs pour une action en justice, indique le message publié sur Twitter. La nudité publique et d’autres formes de «comportement obscène» relèvent des lois de décence publique des EAU.

Le partage de matériel pornographique est également passible de peines de prison et de lourdes amendes en vertu des lois du pays, qui sont basées sur la loi islamique, ou la charia.

Connaissez-vous l’un de ceux impliqués? S’il vous plaît contactez josh.layton@metro.co.uk

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités.

Obtenez votre besoin de savoir

dernières nouvelles, histoires de bien-être, analyses et plus

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();