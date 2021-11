Les femmes ressentent moins de désir sexuel lorsqu’elles « maternent » leurs partenaires

Si le travail autour de la maison est tout sur une personne. ils n’ont pas beaucoup de temps pour penser au sexe (Photo : ./iStockphoto)

Ce n’est un secret pour personne que nous nous sentons moins sexuel lorsque nous sommes embourbés dans les tâches ménagères, mais une nouvelle étude prétend que cela pourrait expliquer pourquoi le désir sexuel des femmes diminue dans les relations.

Dans le cadre d’un article récemment publié, des universitaires d’universités canadiennes ont étudié « la théorie de l’hétéronormativité du faible désir sexuel chez les femmes en couple avec des hommes »; l’idée que les rôles de genre traditionnels peuvent jouer un rôle dans la réduction des pulsions sexuelles.

En examinant les recherches antérieures sur le désir sexuel des femmes – et les études de cas de leurs propres patientes – les chercheurs ont cherché à expliquer ce qu’est le désir, pourquoi il est important et pourquoi il est parfois perdu.

Ce qu’ils ont découvert, c’est qu’il existe un certain nombre de facteurs réduisant spécifiquement le désir dans les relations homme/femme, et cela a plus à voir avec le travail qu’avec la biologie ou la médecine.

Leurs quatre hypothèses sur les raisons pour lesquelles les femmes éprouvent un « faible » désir sexuel étaient des divisions inéquitables du travail domestique, le brouillage des rôles de partenaire et de mère, l’objectivation des femmes et les normes de genre entourant l’initiation sexuelle.

À l’aide d’une étude de cas pour contextualiser leur recherche, les auteurs ont raconté l’histoire de Denise, une mère de 42 ans qui a du mal à se sentir sexuellement avec son mari James après la naissance de jumeaux.

Des problèmes de fertilité antérieurs ont conduit à ce que le sexe se sente comme un acte reproductif plutôt qu’amusant, et elle ressentait du ressentiment envers son mari pour ne pas assumer une part égale des tâches ménagères et parentales. James a commencé à « punir » Denise pour « avoir refusé d’avoir des relations sexuelles », et a ensuite suggéré le « Viagra féminin » dans le conseil aux couples.

L’article indique qu’il s’agit d’un excellent exemple de la façon dont le faible désir chez les femmes est généralement considéré comme un problème hormonal ou biologique, déclarant : « L’idée que le faible désir repose chez l’individu reflète une vision essentialiste de la sexualité qui a été avancée par le domaine médical décennies et critiqué de manière convaincante. En tant que telle, la réaction de James n’est pas particulièrement surprenante ou rare.

Les auteurs affirment que la division inégale du travail dans un couple hétéronormatif peut avoir un impact sur le désir de la femme, soit parce qu’elle fait plus de travail à la maison (et a simplement moins de temps pour penser au sexe) sont répétitifs, fréquents ou désagréables.

D’autres théories sont alors avancées, notamment que les femmes ont une libido réduite si elles se sentent comme la mère de leur partenaire.

« Le fait que l’hétéronormativité donne aux femmes un rôle inéquitable dans un rôle de mère-soignante vis-à-vis des partenaires masculins contribue au plus faible désir des femmes », lit-on dans le journal.

« Alors que l’hétéronormativité place les femmes dans des rôles de soins nourrissants en général, cette prestation de soins s’adresse également aux partenaires masculins en particulier. L’attention – un traitement chaleureux, aimant et attentionné – est un aspect essentiel des relations à long terme et/ou réussies, mais un aspect inéquitablement partagé entre les femmes et les hommes dans les relations les uns avec les autres.

Plus : Mode de vie



Pour clarifier – comme l’ont fait les auteurs de ce projet de recherche – cela ne signifie pas que chaque femme dans une zone sèche de désir se sent comme la mère de son homme. Cependant, cela recadre notre vision de la libido féminine, montrant comment le genre (pas seulement le sexe biologique) l’influence.

De nombreuses conclusions ont été tirées de l’étude, le thème général étant que le désir des femmes est facilement étouffé par le poids des attentes des partenaires – et se sentir non soutenu est tout autant qu’un rebut.

La prochaine fois que vous entendrez un ami déplorer sa vie sexuelle en déclin, vous pourrez peut-être lui rappeler gentiment cette étude que vous avez lue.

Dites-leur qu’il n’y a pas de « viagra féminin » comme l’espérait James ; la meilleure façon de faire en sorte qu’une femme se sente sexuelle est de la traiter comme une personne avec des pensées, des sentiments et des responsabilités quotidiennes. Qui savait?!

Avez-vous une histoire à partager?

Contactez-nous en envoyant un e-mail à MetroLifestyleTeam@Metro.co.uk.



PLUS : Cinq recettes de cocktails pour se préparer à Bonfire Night



PLUS : Trois recettes de s’mores délicieuses et simples pour Bonfire Night

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();