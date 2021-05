Les femmes seulement 23% parmi les nouveaux abonnés EPF

Selon les dernières données de paie de l’EPFO, sur les 85 lakh ajoutés par les nouveaux abonnés au cours de l’exercice 2020-2021, 19 lakh étaient des femmes. En 2019-2020, sur les 110 nouveaux ajouts de lakh à la base d’abonnés de l’EPFO, 25 lakh étaient des femmes.

Le nombre de femmes parmi les nouveaux adhérents au régime de sécurité sociale géré par la Caisse de prévoyance des salariés (EPFO) a continué de languir à 23% en 2020-2021, au même niveau que l’exercice précédent.

Selon les dernières données de paie de l’EPFO, sur les 85 lakh ajoutés par les nouveaux abonnés au cours de l’exercice 2020-2021, 19 lakh étaient des femmes. En 2019-2020, sur les 110 nouveaux ajouts de lakh à la base d’abonnés de l’EPFO, 25 lakh étaient des femmes.

Les experts du marché du travail, cependant, y voient une évolution positive compte tenu de leur contrainte de mobilité et de leurs responsabilités accrues, y compris le travail de soins, au cours de l’année de la pandémie.

«Les chiffres de l’EPFO pour 2020-21 reflètent les ravages causés par la pandémie sur l’emploi formel. Cependant, il est encourageant de voir que la part des femmes dans le nouvel emploi formel n’a pas réellement chuté », a déclaré Rituparna Chakraborty, cofondatrice et vice-présidente exécutive de Teamlease.

KR Shyam Sundar, professeur à l’XLRI et spécialiste du marché du travail, a déclaré qu’en dépit de la pandémie, le statu quo du ratio montre que l’étendue de l’emploi formel des femmes n’a pas été réduite.

«Il s’agit d’un résultat positif sur le marché du travail car normalement dans le contexte de la pandémie, les femmes sont moins susceptibles d’entrer sur le marché du travail ou de continuer à entrer sur le marché du travail en raison de leurs multiples responsabilités, y compris le travail de soins», a déclaré Sundar.

En 2020-2021, l’ajout cumulatif net de la masse salariale à la base d’abonnés de l’EPFO est cependant resté statique à 77,08 lakh. L’EPFO arrive au nombre net en déduisant le total des abonnés qui sont sortis de la somme des nouveaux abonnés et de ceux qui sont partis plus tôt mais ont rejoint au cours de l’année.

Les dernières données, provisoires et susceptibles d’évoluer, ont montré que près de 98 abonnés lakh sont sortis de l’EPFO en 2020-2021 contre environ 110 lakh l’année précédente. Mais, le nombre d’abonnés qui sont sortis plus tôt mais qui ont rejoint au cours de l’année était plus élevé d’environ 11 lakh en 2020-2021 par rapport à 2019-20.

