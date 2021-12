Les femmes sont les vedettes du programme spécial de Noël à Porto Rico

Banco Popular de Puerto Rico a lancé son nouveau spécial de Noël, mettant en vedette des femmes du monde de la musique. Parmi les interprètes figurent India, Melina León, Yolandita Monge et Milly Quezada, entre autres, qui ont rendu un hommage bien mérité à la musique portoricaine. De plus, la contribution d’artistes décédés tels que Sylvia Rexach, Myrta Silva, Ruth Fernández, La Lupe et Carmita Jiménez est soulignée.

Share