Les femmes utilisent Bitcoin pour échapper à des régions comme la Syrie

Les gens cherchent à utiliser des crypto-monnaies comme le bitcoin et le Monero pour échapper aux régions du Moyen-Orient contrôlées par le jihad.

Bitcoin joue un grand rôle pour ceux qui cherchent à fuir le Moyen-Orient

Un tel exemple est une fille simplement connue sous le nom de « Sara ». Cette femme est une européenne affiliée à Isis. Elle vit actuellement dans un camp dans le nord-est de la Syrie et cherche désespérément à s’échapper. Par le biais d’une application cryptée, elle a envoyé le message suivant à toute personne susceptible d’y accéder :

J’ai juste besoin de 15 000 dollars pour m’échapper en Turquie, à Idlib ou ailleurs. J’ai déjà 2 000 $. C’est une grosse somme, je sais, mais si vous pouvez épargner quelque chose…

Au fil du temps, les efforts déployés par des personnes comme Sara pour échapper à des régions comme la Syrie ont pris des moyens moins conventionnels, et les individus commencent à accepter davantage de crypto-monnaies comme le bitcoin afin de pouvoir payer des passeurs pour les faire sortir des pays contrôlés par le jihad et verser des pots-de-vin. frontaliers afin qu’ils puissent se faufiler dans les régions voisines.

L’histoire de Sara est triste, en effet, bien qu’elle ne soit pas nécessairement unique, car beaucoup plus de personnes dans ces domaines cherchent à s’engager dans des efforts de collecte de fonds sur Facebook, Telegram et d’autres plateformes en ligne pour obtenir l’argent dont elles ont besoin pour échapper à la guerre. région à laquelle ils sont actuellement confrontés.

Dans l’état actuel des choses, les coûts moyens pour une femme et son enfant d’échapper à ces camps varient entre 12 500 $ et 25 000 $. Les collecteurs de fonds en ligne prétendent que ces personnes seront très bien protégées car elles sont sorties clandestinement de ces régions. Une collecte de fonds liée à Isis a expliqué dans une déclaration récente :

Vous n’envoyez pas l’argent directement en Syrie. Avec bitcoin et Western Union, vous pouvez l’envoyer à nos sœurs de confiance dans d’autres pays, puis il vient en Turquie avant d’aller en Syrie à la personne notre [office] nous envoie.

Bon nombre des efforts de collecte de fonds actuels sont en grande partie menés par des femmes qui ont elles-mêmes échappé à ces conditions. Ils cherchent maintenant à faire sortir les autres et à rendre les faveurs qui leur ont été accordées. Cependant, il reste encore des aléas à surmonter, dont beaucoup sont techniques. Par exemple, de nombreux donateurs qui prétendent envoyer des actifs comme Monero et Bitcoin à ces causes via leurs comptes PayPal disent qu’ils ont été fermés depuis leur participation.

Certains experts disent qu’il existe des moyens de contourner ces problèmes. Une méthode consiste à envoyer des coupons de crypto-monnaie à certains destinataires qu’ils peuvent ensuite échanger contre de l’argent. Cet argent peut ensuite être utilisé pour leurs causes.

Ouvrir la voie eux-mêmes

Vera Mironova – une experte des camps en Syrie et chercheure invitée à Harvard – a expliqué dans une interview :

Ils n’ont pas besoin que des garçons assis en Europe ou en Syrie le fassent pour eux. Ils ont réalisé qu’ils pouvaient le faire directement. Maintenant, ils essaient de financer eux-mêmes les tentatives d’évasion sans une campagne complexe d’intermédiaires masculins.

Tags : bitcoin, Sara, Syrie