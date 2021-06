Les femmes veulent savoir pourquoi les hommes ne veulent plus se marier… Permettez-moi – RedState ⋆ .

J’ai l’impression que je ne peux pas accéder à TikTok sans voir au moins deux ou trois vidéos de femmes se demandant en apparence pourquoi les hommes semblent être résistants à l’idée du mariage. Ils se demandent pourquoi les hommes semblent s’éloigner et ne pas s’engager avec eux à un niveau plus profond, du moins pas le genre vécu par leurs parents. Surtout pas leurs grands-parents.

Il est clair que ces jeunes femmes aspirent à ce genre de stabilité. et il est clair que les hommes sont de moins en moins disposés à le fournir. En effet, les chiffres se vérifient. Le mariage est définitivement en déclin. Mais avant que les femmes ne commencent à se demander où sont passés tous les hommes bons, peut-être devraient-elles d’abord se regarder elles-mêmes.

Je connais. Les femmes ne sont généralement pas habituées à entendre que c’est de leur faute. Certes, vous ne portez pas tout le blâme, mais dans ce cas, vous en supportez une grande partie.

Il n’y a pas longtemps, j’ai écrit sur la façon dont les hommes se lassent de la «femme hypersexualisée» où j’ai énoncé une vérité très brutale :

La société n’encourage pas les femmes à être de bons partenaires, elles sont encouragées à être des consommatrices de ce que leur partenaire produit. Malheureusement, ces mêmes femmes sont encouragées à sortir et à obtenir des postes bien rémunérés et sont très susceptibles de réussir grâce à la culture actuelle et gagnent très souvent plus d’argent que leurs partenaires masculins. Pourtant, on s’attend toujours à ce que le mâle gagne plus pour la famille. Cela ne s’arrête pas seulement au niveau sociétal non plus. Même dans les familles modernes, les hommes apprennent à traiter une femme, à subvenir à ses besoins et à travailler dur pour la rendre heureuse. On n’apprend pas aux femmes comment traiter un homme ou comment le rendre heureux ; on leur apprend strictement à quoi s’attendre d’un homme. Ceci, combiné à la philosophie féministe moderne qui encourage les femmes à se débarrasser des idées traditionnelles, a produit toute une bande de femmes inutiles qui valorisent la sexualité superficielle par rapport à la contribution familiale et aux compétences ménagères. Ils contractent des mariages où ils contribuent très peu et attendent beaucoup, et ces mariages finissent par se terminer.

La triste vérité est que de nos jours, de nombreuses jeunes femmes ne savent pas comment se marier. Comme je l’ai dit plus haut, on ne leur apprend pas comment traiter un homme, mais à quoi s’attendre de lui. Pendant ce temps, ils sont catégoriquement dissuadés de fournir autre chose que leur présence au partenariat. Ils croient qu’offrir leur amour à l’homme est suffisant et que les hommes devraient juste être reconnaissants de les avoir. L’idée que les femmes rendent soudainement un homme plus heureux par leur présence est un sentiment de livre de contes.

Pourtant, l’accent est mis davantage sur le fait d’être féroce dans un « yas, slay queen ! Tu es une déesse et tu mérites d’être traitée comme telle ! genre de monde.

Alors ils n’offrent rien et attendent tout. Ils sont inutiles dans les limites de leurs propres relations avec la seule chose qu’ils apportent à la table est ce qu’il y a entre leurs jambes, et même c’est quelque chose qui ne peut pas être pris sur un coup de tête, et même alors, la valeur de cela s’estompe heures supplémentaires.

Ce qui n’aide pas – et ce dont on ne parle souvent pas assez – c’est que les femmes ont un impact émotionnel sur les hommes. Les hommes sont des créatures simples qui ont tendance à savoir ce que nous voulons quand nous le voulons. Nous ne consacrons pas trop de temps à l’analyse de nos émotions. Nous sommes plus susceptibles de passer du temps à réfléchir à la vitesse à laquelle une gerbille pourrait courir si nous lui donnions des jambes de cheval qu’à essayer de nous connecter avec nous-mêmes sur le plan émotionnel. Nous n’avons pas vraiment ce besoin. Bon sang, si nous en avons besoin, nous pouvons sauter dans la « boîte à rien » de notre esprit et donner une pause à tout cela.

Les femmes ne peuvent pas faire ça. Grâce à la conception du cerveau féminin, les femmes ont du mal à avoir une pensée sans y attacher une émotion. Elles sont plus susceptibles de ressentir leurs pensées que les hommes, et de plus, elles sont plus susceptibles de s’exprimer à ce sujet. Dans une relation, les femmes veulent exprimer ces émotions à leurs partenaires masculins, ce qui est généralement bien. Exprimer des sentiments à la fois positifs et négatifs dans un environnement confiant et stable est une bonne communication.

Mais il y a un hic.

Dans la société d’aujourd’hui, l’émotion est de plus en plus valorisée par rapport à la pensée logistique. Surtout pour les femmes, les pièges sont nombreux. “Votre vérité” est poussée sur LA vérité. Les filles sont plus susceptibles d’avoir une leçon sur la façon de gérer et d’exprimer leurs émotions de la part de personnalités populairement instables comme Taylor Swift qu’elles ne le sont de personnes qui traitent réellement de ce sujet comme Jordan Peterson. En plus de cela, ils vivent dans une société où les émotions et les sentiments des hommes sont dévalués jusqu’au ridicule.

En fait, ce problème est devenu si grave que les taux de suicide chez les hommes ont régulièrement augmenté au cours de la dernière décennie et représentent maintenant les trois quarts de tous les suicides qui se produisent.

Dans le sens de ne jamais apprendre à traiter un homme, les femmes n’apprennent jamais à valoriser les émotions d’un homme à moins qu’elles ne la concernent de manière positive. Il doit prouver chaque jour à quel point il la valorise pour le simple fait d’exister. Elle s’y attend, mais notre société lui enseigne de ne pas rendre la pareille à moins qu’il ne le gagne.

Les hommes ressentent ce poids, et la chose qui leur donnerait de la force est retenue. Les hommes souffrent en essayant de soutenir émotionnellement le partenaire qui n’a aucun intérêt à l’élever en retour. C’est une existence solitaire dans une relation à deux, ce qui en fait, en vérité, une relation pour un… elle. Ce qui aggrave les choses, c’est que les femmes sont désorientées par le manque d’émotions de leurs hommes. On ne leur a jamais appris comment nous pensons, encore moins l’apprécions.

Maintenant, disons que vous êtes un jeune homme entrant dans une étape de votre vie où sortir avec vous pour se marier devient typique. En regardant vos perspectives de mariage, vous voyez des femmes orientées vers la carrière, dont certaines gagnent plus d’argent que vous et en sont très fières. Beaucoup d’entre eux affichent un manque total d’intérêt, voire une révulsion totale pour ce qui est considéré comme des rôles de genre «traditionnels». Beaucoup d’entre eux n’ont aucune idée de la façon de cuisiner, certains sont à peine propres, et leurs opinions sur un sujet donné semblent plus à la mode que bien réfléchies. En conséquence, ils semblent superficiels.

Vous voyez ces femmes dans votre groupe de rencontres exprimer constamment des opinions sur votre sexe qui sont moins que gentilles sur les réseaux sociaux. On leur apprend qu’ils sont vos supérieurs intellectuels, qu’ils ont raison dans n’importe quel argument, quoi qu’il en soit, et que ce qui les rend heureux, c’est qu’on leur donne des choses, et ils le croient. Très rarement, ils affichent la joie de donner ou de rendre service à leurs hommes. Les démonstrations d’humilité sont encore plus rares. Ça sent le narcissisme.

Vous voyez vos amis entrer en relation avec ces femmes. Certains d’entre eux disparaissent complètement lorsque la femme oblige ces hommes à rompre le contact avec les relations antérieures. Certains d’entre eux signalent constamment du stress et/ou des portefeuilles vides. Certains d’entre eux signalent des abus émotionnels et parfois même physiques, car leurs femmes n’ont pas les outils nécessaires pour gérer leurs propres émotions. Vous voyez beaucoup de choses, mais ce que vous voyez le plus, c’est la misère.

Tout cela est couronné par le fait que vous avez probablement vu vos propres parents divorcer. Leur relation n’a pas duré, ni peut-être les parents de votre ami. Alors pourquoi devriez-vous avoir de l’espoir? Dans l’ensemble, le mariage semble maintenant être une entreprise chronophage, stressante et coûteuse qui n’a aucun avantage pour vous.

Oh, mais qu’en est-il du sexe ? Eh bien, il y a une application pour ça. Un autre sous-produit de la modernité est l’idéal féministe largement répandu de « libération sexuelle » qui, en réalité, a fait diminuer à pas de géant la valeur sexuelle des femmes. Si la fille A n’abandonne pas, alors la fille B le fera probablement, et la technologie a facilité sa recherche.

C’est la recette parfaite pour le célibat. Un homme peut éviter le mariage, garder son argent, s’épargner le stress, avoir plus de temps pour atteindre ses objectifs et éviter de s’impliquer dans le poids écrasant de l’esclavage émotionnel.

La solution au problème est plus facile à dire qu’à faire. Nous aurons besoin d’un remaniement sociétal complet de la façon dont les femmes et les hommes sont élevés et représentés. Les hommes ont non seulement besoin d’apprendre comment traiter une femme, mais aussi comment être traité et à quoi s’attendre afin de parvenir à une relation solide et stable. De même, les femmes devraient apprendre à traiter un homme et à quoi s’attendre.

Nous devons également abandonner l’idée que les hommes et les femmes sont les mêmes. N’étaient pas. Tout, de notre fonction cérébrale à notre corps, est construit différemment. Plus précisément, nous sommes conçus pour différentes tâches. De la façon dont nous traitons l’information à la façon dont nous interagissons avec le monde physique, nous sommes deux entités différentes qui appartiennent à la même espèce.

Nous devrions apprendre à être mutuellement bénéfiques les uns pour les autres dans nos propres capacités en tant qu’hommes et femmes, à ne pas devenir la proie de ces idées modernes. On ne devrait pas apprendre aux femmes que pour être heureuses, elles doivent être des casse-balles sans enfants et ne pas gaspiller leur vie et leur potentiel dans le mariage et les enfants où elles deviennent soumises aux hommes. C’est un récit qui se vend bien chez les jeunes, mais qui s’effondre rapidement à mesure que les femmes vieillissent, désirent avoir des enfants et souhaitent quitter le lieu de travail pour le faire.

Les hommes veulent se sentir les bienvenus dans leurs propres relations. En ce moment, ils ne le sont pas. Ils se sentent comme des passagers, ou peut-être plus exactement, des chauffeurs. Si les femmes veulent que les hommes les épousent, alors les femmes devront devenir un matériau matrimonial et cela signifie abandonner la philosophie pop traditionnelle et examiner l’idée que les féministes avaient peut-être tort. Donc très, très mal.