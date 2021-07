Les festivals pop internationaux d’Atlanta perdus

L’été 1969 était vraiment l’été des festivals de rock. Pratiquement chaque week-end pendant ce long été chaud, il y avait un concert quelque part en Amérique, au Royaume-Uni et dans de nombreux autres pays de l’hémisphère nord.

Le premier week-end de juillet, le festival pop d’Atlanta a attiré 140 000 personnes, bien que les rapports varient, au Atlanta International Raceway à Hampton, en Géorgie, à 20 miles au sud de la ville d’où il tire son nom. Malgré les températures très élevées, toute l’affaire s’est déroulée sans violence ni problème, mais comme pour tant de premiers festivals, la possibilité d’acheter de la nourriture décente était terriblement insuffisante. Dans un titre de l’Atlanta Journal-Constitution, il était écrit : « Les fans de musique restent en ordre malgré la chaleur, le vin, la drogue. Le PA a été fourni par Hanley Sound de Medford, Massachusetts, et les lumières étaient l’œuvre de The Electric Collage d’Atlanta, les deux sociétés faisant la même chose un an plus tard.

se

Le festival s’est déroulé sur deux jours et parmi les artistes apparaissant figuraient Booker T. & the MGs, The Dave Brubeck Trio avec Gerry Mulligan, Delaney et Bonnie and Friends, Chemin de fer Grand Funk, Ten Wheel Drive, Tommy James and the Shondells, Chicago Transit Authority et Led Zeppelin. Il y en avait d’autres, dont Joe Cocker, The Butterfield Blues Band, Canned Heat, Sweetwater, Creedence Clearwater Revival, Johnny Winter et Janis Joplin qui apparaîtraient tous à Woodstock environ un mois plus tard.

L’année suivante, le festival a déménagé au Middle Georgia Raceway à Byron, en Géorgie, et s’est déroulé à partir du 3 juillet et cette fois sur trois jours. Comme Woodstock, les organisateurs ont commencé à faire payer les billets (14 $) et, encore une fois comme Woodstock, cela a fini par devenir un festival gratuit. Les promoteurs, craignant pour la sécurité des personnes, ont ouvert les portes pour laisser entrer la foule immense. Ils s’étaient tenus dehors en scandant : « Libre, libre, libre. La musique appartient au peuple » et menaçait d’accabler les motards/Hells Angels qui avaient, comme Altamont, été embauchés pour s’occuper de la sécurité. Les estimations de la foule varient de 200 000 à 600 000.

Compte tenu de la journée supplémentaire, il y avait beaucoup plus de groupes apparaissant. Parmi les grands noms qui étaient apparus à Woodstock et avaient joué ici figuraient John Sebastian, Ravi Shankar, Johnny Winter, Mountain, Richie Havens et Jimi Hendrix. Selon l’organisateur du festival Alex Cooley, « Nous avions tout prévu où Jimi Hendrix jouerait son ‘Star-Spangled Banner’ à minuit le quatrième. Nous lui avons dit de nous faire signe quand il était à environ 10 minutes de la fin parce que nous avions besoin de beaucoup de latitude pour déclencher le feu d’artifice au-dessus de la scène. Jimi s’est tellement mis dans son solo qu’il a juste oublié. Apparemment, Jimi a également oublié le feu d’artifice car lorsque le premier a explosé, il a sauté d’environ 10 pieds !

Il y avait un bon contingent d’artistes britanniques dirigé par Ten Years After qui était devenu très important en Amérique grâce à leur apparition à Woodstock. D’autres étaient Mott the Hoople, Giner Baker’s Air Force, Jethro Tull, Procol Harum et le très sous-estimé Terry Reid qui est presque devenu le chanteur principal avec Led Zeppelin mais a refusé le concert.

Favoris locaux Le groupe des frères Allman étaient là avec BB Roi, le Bob Seger System, Cactus, les Chambers Brothers, It’s A Beautiful Day, Spirit et le premier groupe de rock blanc signé à Motown, Rare Earth. Il y avait encore Chemin de fer Grand Funk – le fait de devenir un grand nom aux États-Unis – et le brillamment nommé Cat Mother & the All Night Newsboys.

En post-scriptum, une société engagée pour filmer le festival a fait faillite une semaine après sa fin. Le film est apparemment dans un coffre quelque part à Philadelphie.

Suivez la liste de lecture Classic Rockers Then & Now pour d’autres chansons de rock classique.