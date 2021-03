Les festivités de Holi terminées, les road trips continuent! Destinations moins connues, retraites de bien-être Principales préférences de voyage

Selon Zostel, « Pushkar, Chitkul et Kullu sont les meilleurs endroits qui ont attiré le plus d’attrait et de popularité pour les célébrations de Holi. (Source de l’image: Vana)

Les célébrations de Holi sont terminées, les ondes de voyage volent toujours haut! En fait, des durées plus longues et des voyages en voiture vers des destinations relativement inconnues sont une tendance de voyage qui prend de l’ampleur pour les longs week-ends. Le long week-end de Holi s’est avéré être un gagnant-gagnant pour les voyageurs indiens qui ont planifié leurs escapades de week-end avant le début des festivités de Holi! Notamment, les hôtels et les restaurants sont prêts à profiter de l’occasion festive pour séduire les clients et les chouchouter avec de bonnes affaires et des offres axées sur la sécurité!

Selon Zostel, «Pushkar, Chitkul et Kullu sont les meilleurs endroits qui ont obtenu plus d’attrait et de popularité pour les célébrations de Holi. Les réservations de voyages ont duré 3 à 4 en moyenne, les gens essayant de maximiser leurs longs week-ends. Les gens choisissent leurs destinations parce qu’elles sont moins touristiques, explorant des destinations peu connues pour éviter la foule. »

Tendances du voyage et de l’hôtellerie: émergence de retraites de bien-être

Le bien-être devient une priorité absolue pour les clients et les voyageurs nationaux, c’est pourquoi il y a une préférence croissante pour les retraites de bien-être.

«Il va sans dire que les gens ont maintenant commencé à prendre l’Ayurveda plus au sérieux que jamais», observe Jaspreet Singh, directeur exécutif de Vana, «les pratiques de bien-être indiennes comme la méditation, la consommation de décoctions faites maison, le yoga sont désormais devenus un rituel pour beaucoup. En fait, nos offres de base à Vana ont toujours été l’Ayurveda, le Sowa Rigpa (guérison tibétaine) et le yoga dans sa vraie forme, qui est complété par une cuisine nourrissante. Nous avons toujours mis la sagesse de nos pratiques traditionnelles au premier plan et c’est ainsi que nous l’avons maintenue jusqu’à présent. Notre approche étant minimaliste, nous sommes enracinés à toutes les extrémités. Notre retraite va au-delà de l’étiquetage conventionnel et elle est mieux comprise par la façon dont nous la définissons. Nous considérons le bien-être comme un choix, comme un ensemble d’outils et un moyen d’atteindre un état de bien-être cohérent. »

Augmentation des déplacements routiers à mesure que les gens évitent les aéroports

Pendant ce temps, Vista Rooms a déclaré à Financial Express Online: «En raison du verrouillage partiel dans le Maharashtra, nous avons constaté une augmentation des réservations. Au cours des cinq derniers jours, les réservations sont passées de 10% à 12%, principalement pour le Maharashtra. Nous assistons également à une augmentation des déplacements routiers, car les gens évitent les aéroports. Cela a conduit à des réservations de séjours plus longs de 20 à 30 jours. Par conséquent, toutes les propriétés prennent toutes les précautions essentielles pour assurer la sécurité maximale des clients.

Festivités Holi: précautions de sécurité notables par les hôtels

Une mesure notable de Vista Rooms est que si des clients ont besoin de voir les certificats négatifs COVID des employés, ils peuvent en informer la direction 72 heures plus tôt et ils seront mis à disposition. En outre, les clients sont encouragés à cuisiner eux-mêmes en option et des demandes sont faites aux clients pour éviter de s’aventurer à l’extérieur de la propriété. Tout en s’aventurant à l’extérieur, les clients sont priés d’en informer le gestionnaire de la propriété.

Quelques précautions de sécurité supplémentaires pendant les festivités de Holi que Zostel a partagées avec Financial Express Online sont les suivantes:

1. Les célébrations en salle ont été évitées.

2. Plus de zones privées réservées aux petits groupes.

3. Arrangements en plein air pour les grands groupes.

4. Couverts à usage unique comme mesure écologique.

5. Masques et désinfectants distribués sur demande pour des frais minimes ou gratuits.

6. Pratiques écologiques et zones sûres pour se débarrasser de leurs masques.

Un mode de vie sain, à travers des packages bien-être une offre clé

Pendant ce temps, le directeur exécutif de Vana, Jaspreet Singh, a déclaré à Financial Express Online: «Ces derniers temps, les gens ont compris la pertinence d’un mode de vie sain. L’accent mis sur le bien-être est devenu un aspect important pour chaque individu. Depuis notre réouverture en octobre, nous avons assisté à une augmentation constante du nombre de voyageurs nationaux. Le fait que nous offrons l’Ayurveda, le Sowa Rigpa (guérison tibétaine) et le yoga dans sa véritable authenticité, nous avons au fil du temps vu des invités nous rendre visite à plusieurs reprises pour une recharge rapide ou pour assister à un voyage de guérison à venir.

