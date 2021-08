Les festivités d’Onam commencent ! Les célébrations de Thiruvonam sonnent de joie alors que les Keralites se préparent pour célébrer

L’arrivée des récoltes coïncide également avec la fête d’Onam dans l’État du Kerala, sécularisant davantage la fête pour toutes les communautés.

Onam 2021 : les festivités d’Onam commencent dans le monde entier grâce au mode virtuel ! Le festival Onam d’une durée de 10 jours, qui célèbre le retour du roi Mahabali et le début de la saison des récoltes dans l’État du Kerala, a commencé le 12 août de cette année. Cependant, les méga festivités associées à Onam ne commenceront qu’à partir de Thiruvonam le samedi 21 août. Bien que le festival trouve principalement ses racines dans l’État méridional du Kerala, le festival est célébré dans la plupart des régions du pays et du monde où il y a un nombre considérable de Malayalis. Le festival au fil des siècles a réservé un coin spécial dans le cœur de tous les Malayalis, quelle que soit leur religion et leur communauté, car tous les Keralites accueillent l’arrivée du roi Mahabali et la saison des récoltes avec vigueur et enthousiasme. Selon le calendrier malayalam, le festival est célébré au mois de Chingam le jour de Thiruvonam nakshatram.

Date, histoire, importance du festival d’Onam

L’interprétation mythologique à travers les années a été que le roi Mahabali était un souverain profondément gentil et généreux dont le règne est considéré comme l’âge d’or de l’histoire des Keralites. Frustré par la séquence de victoires du roi Mahabali, l’histoire raconte que les « Devas » ont demandé l’aide du Seigneur Vishnu qui a pris la forme de Vamana.

Prenant la forme naine de Vamana, on pense que le seigneur Vishnu a demandé au puissant roi Mahabali de lui accorder trois vœux. La croyance est que Vamana a demandé au roi Mahabali un terrain mesurant trois pieds. Le roi Mahabali accepta volontiers seulement pour se rendre compte plus tard que la forme de Vamana s’étendit soudainement pour englober tout le domaine de Mahabali en seulement deux étapes et que la troisième étape ne pouvait pas être placée. Fidèle à sa parole, le juste roi Mahabali a offert sa tête en guise de reddition. Ému par la droiture de son acte, on pense que le Seigneur Vishnu a autorisé le dernier souhait de Mahabali qui était de revenir sur terre une fois par an pendant une période de 10 jours pour visiter son peuple et voir à quel point le peuple de son pays était heureux et prospère. sommes. La même période de 10 jours est donc célébrée comme l’arrivée du roi Mahabali au milieu de ses tendres sujets malayalis.

Le festival d’Onam a été célébré au cours des siècles par toutes les communautés du Kerala. L’arrivée des récoltes coïncide également avec le festival d’Onam dans l’État du Kerala, sécularisant davantage le festival pour toutes les communautés.

Festival Grandeur d’Onam : Pourquoi Onam n’est pas une fête religieuse

Sans doute le plus grand festival pour les Keralites de toute l’année, le festival est célébré de manière grandiose et exubérante. De grands festins appelés ‘onasadya’ consistant en des plats appétissants sont cuisinés avec enthousiasme ce jour-là pour accueillir le roi Mahabali dans chaque maison. Une quinzaine d’aliments variés sont cuisinés dans le cadre du festin Onasadya et offerts sur des feuilles de bananier avec une riche variété de cornichons et de papad. Un dessert typique appelé «payasam» à base de riz, de lait, de sucre et de noix de coco est obligatoire pour être la partie la plus indispensable de la fête d’Onasadya.

La fête ne se limite pas seulement à la variété de plats et de desserts proposés, car l’esprit d’Onam est également célébré sous forme de sports et de la célèbre course de bateaux de Vallamkali dans les rivières et les eaux côtières du Kerala. Des centaines de rameurs participent à la course de Vallamkali et se battent pour atteindre la ligne d’arrivée dans les plus brefs délais. En plus de l’indispensable course de Vallamkali, une myriade de danses traditionnelles, de chants et de jeux sont organisés pendant le festival pour marquer le retour du roi Mahabali et le rassurer que son peuple est heureux et prospère. On pense également que le roi Mahabali visite la maison de tous les habitants de l’État le jour de Thiruonam et que tous les ménages ne ménagent aucun effort pour donner une grande réception à leur roi bien-aimé en décorant leurs maisons de tapis de fleurs et en cuisinant de délicieux plats.

Cependant, le voile de pandémie jeté sur le pays depuis un an et demi a contraint les célébrations à rester en sourdine. Même l’année dernière, le grand festival a été célébré à petite échelle dans l’État en raison de la peur de la propagation de la pandémie. Dans le monde entier, les Keralites se tournent vers les médias sociaux pour célébrer Onam depuis chez eux et partagent des photos de sadya pour souligner l’occasion spéciale qu’ils célèbrent.

