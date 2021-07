Les fêtards serpentent des clubs le premier vendredi soir de la ville depuis le jour de la liberté ⋆ .

C’était le premier vendredi soir en ville depuis 16 mois (Photo : Snapper SK/Paul Jacobs)

Les Britanniques ont frappé les pistes de danse et ont profité de leur premier vendredi soir en ville depuis plus d’un an et demi après la levée des restrictions de Covid.

D’énormes files d’attente ont été vues serpentant autour des clubs et des bars à travers l’Angleterre après que le Freedom Day de lundi leur a permis de rouvrir au public sans mesures de distanciation sociale.

Beaucoup ont dépoussiéré leurs déguisements pour la grande soirée et ont pris avec enthousiasme des selfies dans les files d’attente en prévision de la soirée mémorable à venir.

Après avoir fermé leurs portes depuis mars de l’année dernière, les clubs ont accueilli avec brio les fêtards en embauchant des cracheurs de feu et des échassiers pour l’occasion.

Des centaines de personnes ont été vues faire la queue devant des clubs comme Astoria à Portsmouth dès 21 heures pour profiter au maximum du vendredi soir.

Le club a déclaré qu’il attendait environ 2 000 clubbers pour leur première grande soirée et que chaque membre du personnel avait subi un test Covid avant la grande réouverture.

Les patrons ont affirmé avoir reçu le plus grand nombre d’enregistrements d’applications NHS dans le comté, à l’exclusion des événements sportifs et des concerts.

Les fêtards de Newcastle ont passé une grosse nuit dehors alors que les températures montaient en flèche vendredi (Photo: North News & Pictures)



D’énormes files d’attente ont été vues à l’extérieur du Casino Room Night Club à Rochester, Kent (Photo: Cliquez sur News and Media)



Beaucoup sont partis en groupe d’amis pour aller sur la piste de danse (Photo: North News & Pictures)



Un club en plein air était un régal bienvenu avec des températures montantes vendredi (Photo: North News & Pictures Ltd)



Certains n’avaient pas manqué la file d’attente et les pieds endoloris (Photo: North News & Pictures Ltd)



Comme vous le faites (Photo : Snapper SK)



Certains clubs ont appelé les gros calibres pour la grande réouverture du vendredi soir (Photo: Paul Jacobs/pictureexclusive.com)



Certains déguisements intéressants ont été dépoussiérés (Photo : North News & Pictures Ltd)

Les boîtes de nuit ont ouvert leurs portes lundi sur le coup de minuit, certains fêtards comparant l’atmosphère au buzz de la Saint-Sylvestre.

Ce fut un retour bienvenu pour les industries de la nuit et de l’hôtellerie durement touchées, qui ont été battues par 16 mois de fermetures et de restrictions de distanciation sociale.

L’assouplissement des règles signifie que les gens n’ont pas à porter de masque facial à l’intérieur des clubs et avec la suppression du service à table, les gens sont libres de se rendre au bar pour faire le tour autant de fois qu’ils le souhaitent.

La collectrice de fonds Chloe Waite, 37 ans, qui était la première dans la file d’attente à Egg à Londres, a déclaré que l’occasion était ” quelque chose dont nous nous souviendrons longtemps “.

Elle a déclaré: “Ça va être une soirée spéciale. Pour moi, c’est un événement de type Nouvel An et quelque chose dont nous allons nous souvenir pendant très longtemps et nous n’en aurons peut-être pas l’occasion pendant un certain temps.

Dolores Frankenstein a admis qu’il serait “un peu écrasant d’être à nouveau entouré d’autant de gens”.

Elle a ajouté qu’elle était “ouverte d’esprit” mais “déjà un peu ennuyée de faire la queue”.

Mais les vieilles frustrations du clubbing n’ont pas tardé à revenir car certains ont admis qu’ils n’avaient pas manqué les longues files d’attente et les pieds douloureux.

La discothèque Astoria à Portsmouth, Hampshire, attendait 2 000 personnes pour la grande soirée (Photo: Paul Jacobs/pictureexclusive.com)



«Vodbull» à la discothèque Rosies à Birmingham était à guichets fermés (Photo: SnapperSK)



Les videurs ont eu une nuit chargée (Photo : SnapperSK)



Beaucoup se sont déguisés avec leurs amis pour lancer le week-end (Photo : North News & Pictures Ltd)



Les enterrements de vie de jeune fille et de garçon étaient au complet (Photo: North News & Pictures Ltd)



Les fêtards ont fait la queue à partir de 21 heures pour entrer dans la discothèque Astoria à Portsmouth (Photo: Paul Jacobs/pictureexclusive.com)



Broad Street à Birmingham était remplie de fêtards (Photo: Snapper SK)



Ce fut un retour bienvenu pour les boîtes de nuit durement touchées (Photo: North News & Pictures Ltd)



La file d’attente chez Rosie’s à Birmingham serpentait autour des barrières (Photo: SnapperSK)



Beaucoup bourdonnaient juste pour sortir avec leurs amis (Photo: North News & Pictures Ltd)

