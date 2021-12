Les fêtes du Nouvel An font rage malgré la variante Omicron

Ces fêtes se poursuivront, malgré la montée en puissance d’Omicron.

Le producteur de film Noel Ashman, ainsi que George Wayne, Angel Salazar, Renoly Santiago et Jeffrey Gurian organiseront une soirée de réveillon « privée et gratuite » au restaurant de fruits de mer Alphabet City Lamia’s Fish Market avec des invités surprises, entend-on.

«Ce sera un événement époustouflant qui sera des plus sûrs. Nous faisons la moitié de la capacité potentielle du club avec des tables et des chaises espacées de six pieds », a déclaré Ashman à Page Six.

Le vétérinaire de la vie nocturne Steve Lewis, qui est revenu sur les lieux plus tôt cette année après avoir subi l’ablation d’une tumeur au cerveau, et Peter Parker fourniront des morceaux.

Ashman encourage les gens à « se glisser dans ses DM » pour une invitation… « si vous me connaissez ou si vous êtes extrêmement fabuleux », a-t-il écrit via Instagram mercredi.

Steve Lewis est de retour sur son jeu du Nouvel An.GoFundMe

Pendant ce temps, Omar Hernandez invite les quartiers chics à « célébrer le réveillon du Nouvel An @ OhLALA ! » La fête débute à 21 heures et promet « danser et être joyeux ».

Le Brooklyn Chop House du centre-ville a vendu sa fête pour 600 invités. « Remettons NYC sur pied », a déclaré le directeur général exécutif du favori du hip-hop, Stratis Morfogen.

Le supper club d’Omar Hernandez OHLALA fredonnera le jour de l’an.Stephen Yang

D’autres endroits autour de la ville offrant un bon moment pour le réveillon du Nouvel An incluent Daintree Rooftop & Lounge, Amali, Fornino, Hidden Lane et American Brass.

Le mégaclub de Times Square, Nebula, ouvrira également ses portes le jour du Nouvel An pour la soirée annuelle Evolve de DJ Victor Calderone qui commence à 10 heures, nous dit-on.

À Miami, Doja Cat devrait se produire avec Alesso au bord de la piscine du Fontainebleau. De plus, nous apprenons que Rocco Ancarola et Francesco Belcaro – dont l’ouverture de la discothèque NYE Musica a été retardée jusqu’au 16 janvier à New York – organiseront une fête au Miami’s Club 23, où Nic Fanciulli tournera à la place.