Les feuilletons du marché des transferts aussi

18/08/2021 à 14h08 CEST

pari

SIGNATURE DE LA FERMETURE DU MARCHÉ À L’ÉTÉ 2021

mardi 31 août

Nous sommes à quelques jours de la résolution de toutes les énigmes du marché des transferts. Nous sommes, sans aucun doute, face à un été atypique de changement total et absolu. Le Paris Saint Germain en est le grand dominant après avoir acquis Messi, Ramos, Donnarumma, Wijnaldum ou Achraf cette même période estivale. De grands clubs de la scène européenne comme le Real Madrid, le Bayern ou la Juventus ont à peine bougé, tandis que d’autres espèrent s’inscrire dans un mouvement de dernière minute qui leur permettra de monter dans les poules pour remporter la Ligue des champions.

L’un des noms les plus récurrents de ces derniers jours a été Cristiano Ronaldo. La légende de United et du Real Madrid veut quitter la Juventus et ne manque pas de petites amies quant à son avenir. Le Portugais a été lié ces derniers jours aux Blancs et au Paris Saint Germain. Le favori semble être le club qui détient tous les objectifs de quota [3.75], malgré la déclaration de Carlo Ancelotti niant son intérêt. Les Parisiens, après avoir réussi à signer Messi, se présentent à la deuxième place à [4.50], bien que ce quota puisse varier diamétralement si l’une des pièces du puzzle est déplacée.

Et la pièce qui peut déclencher la folie sur le marché des transferts chez nul autre que Kylian Mbappé. Le Français semble disposé à ne pas renouveler avec le Paris Saint Germain et si les Français étaient prêts à négocier pour leur star, le Real Madrid deviendrait le club le mieux placé pour [1.57] pour les [7.00] de Liverpool. Tout le monde sait que l’attaquant veut être la tête d’affiche et avec Messi et Neymar dans le même poulailler, il sera très difficile de réaliser ses ambitions.

Certes, Mbappé est l’acteur le plus attractif pour ce marché, mais cela ne veut pas dire qu’il semble être le plus cher à déménager. Cet honneur semble revenir à un Harry Kane que Pep Guardiola a à l’œil. Tottenham ne descend pas en dessous de 200 millions et l’attaquant attend une résolution de son cas après que City a fait une offre jusqu’à 150 millions. Nous verrons ce qui se passe, mais pour le moment, sa signature pour les citoyens est répertoriée sur [1.67], tandis que sa continuité se situe dans [2.10]. Nous savons déjà à quel point Daniel Levy est dur.

Un autre qui semble coriace est un Mino Raiola qui veut percevoir une grosse commission de l’avenir d’Erling Haaland. Bien que l’attaquant de Dortmund semble calme dans son poste actuel, les grands clubs européens n’ont en aucun cas oublié son potentiel. Chelsea, marre de Timo Werner, reste leur principale revendication à [2.75], mais que personne n’oublie qu’il peut s’agir du plan B de Harry Kane pour City a [4.00] ou plan B à Mbappé pour que le Real Madrid [6.00]. Le Nordique est de la dynamite dans le quartier et dans les bureaux.

Enfin il y a un feuilleton qui était garé au mois de juillet et qui pourrait revivre avec la fermeture du mois d’août. Nous parlons de l’avenir de Saúl Ñíguez. L’Atlético semble déterminé à le vendre pour équilibrer ses comptes et le joueur souhaite partir après ne pas avoir passé un bon moment avec Cholo Simeone. Le principal candidat pour l’accueillir avant la prochaine fermeture est Barcelone un [2.40] ouvrant la voie à un échange avec Griezmann. Une autre possibilité est qu’il se retrouve à Liverpool à [2.88] ou à United to [4.33]. On voit que le milieu de terrain maintient une grande affiche en Angleterre.