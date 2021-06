Les feux d’artifice sont revenus à Magic Kingdom pour la première fois en plus d’un an et je ne pleure pas, tu pleures

Jordan Fisher, qui chante la chanson ” Happily Ever After ” avec Angie K, et qui s’est également marié à Disney World pendant la fermeture du complexe, était sur place pour présenter le spectacle aux membres de la distribution. Le spectacle a fait ses débuts à Magic Kingdom en 2017 et a remplacé le feu d’artifice populaire et de longue date Wishes. Alors que beaucoup aimaient Wishes et détestaient le voir disparaître, Happily Ever After a développé sa propre base de fans. La combinaison de feux d’artifice, d’effets de projection vus sur le château de Cendrillon et de cette musique classique de Disney, ainsi qu’une introduction et une outro de Patrick Stewart, ont fait de Happily Ever After un spectacle vraiment puissant.