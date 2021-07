Les feux de forêt continuent de consumer les États occidentaux ⋆ .

in

L’incendie de forêt Bootleg qui, au cours des six derniers jours environ, a englouti plus de 150 000 acres dans l’Oregon a continué lundi à se propager rapidement à travers l’État.

Charles Smith, météorologue du National Weather Service, a déclaré que les responsables étaient particulièrement préoccupés par cet incendie de forêt car il a commencé si tôt dans la saison annuelle.

L’incendie, qui menace les réseaux électriques et des vies, survient au milieu d’une vague de chaleur qui, au cours des dernières semaines, a amené une chaîne de plus de 100 degrés-jours dans le nord-ouest généralement tempéré.

« Le feu change si radicalement – ​​au cours des deux derniers jours, il a doublé de taille. Cela va prendre beaucoup de temps avant que les gens ne puissent revenir en toute sécurité », a déclaré Mark Enty, un porte-parole de Northwest Incident Management Team, selon le New York Times.

Enty ne rapporte aucune blessure ou décès lié à l’incendie. Mais les responsables continuent de qualifier Bootleg de “sans précédent”, car il se développe et menace un réseau électrique majeur reliant l’Oregon et la Californie.

L’incendie de forêt a commencé le 6 juillet dans la forêt nationale de Fremont-Winema, près de la rivière Sprague, selon un rapport d’incident. L’incendie s’est rapidement propagé au comté de Klamath, ce qui a entraîné une évacuation de niveau 3, ce qui signifie que les résidents sont en danger immédiat et doivent partir.

Vendredi, Death Valley en Californie a atteint 130 degrés et un peu plus de 120 degrés dimanche. La vague de chaleur continue de se répandre dans tous les États de l’Ouest, alors que des températures allant de 100 à 118 degrés devraient atteindre les régions de la Californie et du Nevada jusqu’à mardi.

Plus de 300 000 acres ont été brûlés dimanche dans six États occidentaux au milieu des vagues de chaleur record.