Les feux de forêt ont incendié jusqu’à un cinquième de tous les séquoias géants

Des incendies de forêt provoqués par la foudre ont tué des milliers de séquoias géants cette année, entraînant un bilan stupéfiant de deux ans qui représente près d’un cinquième des plus grands arbres de la Terre, ont annoncé vendredi des responsables.

Les incendies dans le parc national de Sequoia et la forêt nationale de Sequoia environnante ont ravagé plus d’un tiers des bosquets de Californie et ont incendié environ 2 261 à 3 637 séquoias, qui sont les plus gros arbres en volume.

Les incendies de forêt à proximité l’année dernière ont tué un nombre sans précédent de 7 500 à 10 400 séquoias géants qui ne sont indigènes que dans environ 70 bosquets dispersés le long du côté ouest de la chaîne de la Sierra Nevada. Les pertes représentent désormais 13% à 19% des 75 000 séquoias de plus de 4 pieds (1,2 mètre) de diamètre.

Des flammes brûlent un arbre dans le cadre du Windy Fire dans le bosquet Trail of 100 Giants dans la forêt nationale de Sequoia, en Californie, le 19 septembre 2021. Le parc national de Sequoia dit que les incendies de forêt provoqués par la foudre au cours des deux dernières années ont tué un minimum de près de 10 000 séquoias géants en Californie. L’estimation publiée vendredi 19 novembre 2021, représente 13% à 19% des séquoias indigènes qui sont les plus grands arbres de la Terre. (AP Photo/Noah Berger, dossier)

Des flammes si intenses pour brûler assez chaudes et assez hautes pour tuer autant de séquoias géants – des arbres autrefois considérés comme presque à l’épreuve du feu – mettent un point d’exclamation sur l’impact du changement climatique. Une planète en réchauffement qui a créé des sécheresses plus chaudes combinées à un siècle de suppression des incendies qui ont étouffé des forêts avec un sous-bois épais ont alimenté des flammes qui ont sonné le glas d’arbres datant des civilisations anciennes.

« La triste réalité est que nous avons vu une autre perte énorme au sein d’une population finie de ces arbres emblématiques qui sont irremplaçables dans de nombreuses vies », a déclaré Clay Jordan, directeur des parcs nationaux de Sequoia et Kings Canyon. « Aussi spectaculaires que soient ces arbres, nous ne pouvons vraiment pas les tenir pour acquis. Pour nous assurer qu’ils sont là pour nos enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants, une certaine action est nécessaire. »

La Californie a connu ses plus grands incendies au cours des cinq dernières années. L’année dernière a établi un record pour la plupart des superficies brûlées et cette année, jusqu’à présent, est en deuxième position.

La mort des arbres cette année aurait pu être pire si les fortes pluies et la neige du 25 octobre n’avaient pas atténué l’incendie. Les incendies ont brûlé d’août de l’année dernière à janvier.

Après que les incendies du château et du complexe SQF de l’année dernière ont pris les autorités par surprise – et ont fait pleurer certains amoureux des arbres – des mesures extraordinaires ont été prises pour sauver les arbres les plus gros et les plus vieux cette année.

L’arbre General Sherman – le plus grand être vivant sur terre – et d’autres anciens qui servent de toile de fond à des photos qui capturent rarement la grandeur et l’échelle des séquoias géants ont été enveloppés dans des couvertures en aluminium.

Un gel ignifuge, similaire à l’absorbant utilisé dans les couches pour bébé, a été déposé sur des auvents pouvant s’asseoir à plus de 60 mètres de haut. Les gicleurs arrosaient les troncs et les matières inflammables étaient raclées loin des arbres.

Assistant Fire Manager Leif Mathiesen, du Sequoia & ; Le service d’incendie du parc national de Kings Canyon recherche une ouverture dans le séquoia brûlé de Redwood Mountain Grove qui a été dévasté par les incendies du complexe KNP plus tôt dans l’année dans le parc national de KingsCanyon, en Californie, le vendredi 19 novembre 2021. (AP Photo/Gary Kazanjian)

Les mesures ont permis d’épargner la forêt géante, le premier bosquet d’arbres massifs du parc, mais les mesures n’ont pas pu être déployées partout.

La majeure partie du bosquet de Suwanee dans le parc a brûlé dans un incendie extrême dans la fourche de marbre du drainage de la rivière Kaweah. Le complexe de bosquets de la famine dans la forêt nationale de Sequoia a été en grande partie détruit.

Les dégâts les plus importants ont été causés à Redwood Mountain Grove, dans le parc national de Kings Canyon. L’enfer est devenu si intense qu’il a créé un nuage de feu qui a provoqué des vents de 97 km/h.

Un écologiste du feu a prédit avec précision les zones qui brûleraient le plus, mais rien ne pouvait être fait dans des conditions aussi erratiques pour sauver les arbres du deuxième plus grand bosquet, a déclaré Christy Brigham, chef de la gestion des ressources et de la science pour les parcs.

« C’est encore plus déchirant pour moi que nous le sachions et que nous ne puissions pas prendre de mesures pour le protéger », a déclaré Brigham.

Les bosquets les plus endommagés se dressent comme des cimetières en bois avec des troncs noircis qui s’élèvent haut dans le ciel. Les auvents sont passés d’un vert éclatant à une teinte rouille. De nombreux arbres endommagés devraient périr dans trois à cinq ans.

Save the Redwoods League, qui a perdu l’arbre Waterfall – l’un des plus grands au monde – en 2020, a subi des pertes cette année dans son Red Hill Grove.

« Nous devons appeler cette situation dans le séquoia géant ce qu’elle est : une urgence », a déclaré le président de la ligue, Sam Hodder. « Il y a quelques années à peine, il était considéré comme sans précédent de perdre une poignée de séquoias géants à cause d’un incendie de forêt en une saison, mais maintenant nous en perdons des milliers. »

En 2013, le parc avait réalisé une modélisation climatique qui prédisait que les incendies extrêmes ne mettraient pas en péril les séquoias avant 50 ans, a déclaré Brigham. Mais c’était au début de ce qui est devenu une sécheresse punitive de cinq ans qui a essentiellement brisé le modèle.

Christy Brigham, du Séquoia & ; Le service d’incendie de Kings Canyon examine la dévastation des incendies du complexe KNP à Redwood Mountain Grove dans le parc national de KingsCanyon, en Californie, le vendredi 19 novembre 2021. (AP Photo/Gary Kazanjian)

Au milieu de la sécheresse de 2015, le parc a vu des séquoias géants incendiés pour la première fois. Deux incendies en 2017 ont tué plus de séquoias géants. Un peu plus de 200 séquoias géants ont été tués dans les incendies qui ont servi d’avertissement pour ce qui allait arriver.

« Ensuite, l’incendie du château s’est produit et c’était comme, ‘Oh, mon Dieu' », a déclaré Brigham. « Nous sommes passés du panneau d’avertissement aux cheveux en feu. Perdre 7 000 arbres en un seul incendie, c’est fou. »

Un décompte précis de la mortalité de l’année dernière n’est pas disponible car les équipes confirmaient le nombre d’arbres morts lorsque la foudre a frappé le 9 septembre, déclenchant le Windy Fire dans la forêt nationale de Sequoia et deux incendies qui ont fusionné pour devenir le complexe SQF dans le parc, a déclaré Brigham.

Toutes les nouvelles contenues dans le rapport du parc sur les incendies n’étaient pas sombres.

Alors que les flammes ont brûlé dans 27 bosquets et qu’un grand nombre d’arbres ont été incinérés, de nombreux incendies de faible intensité dont les séquoias ont besoin pour prospérer élimineront la végétation et la chaleur des flammes ouvrira les cônes afin qu’ils puissent répandre leurs graines.

Il y a également eu moins de dégâts dans de nombreux bosquets où le parc a régulièrement utilisé le brûlage dirigé pour éliminer la végétation accumulée dans des conditions plus fraîches et plus humides. Ces succès ont souligné la nécessité d’étendre ce travail et, lorsque cela est trop risqué, de commencer à éclaircir les forêts, a déclaré Jordan.

Cependant, les zones où le feu a brûlé si fort que les graines ont été tuées et les arbres ne peuvent pas se régénérer peuvent avoir besoin d’une aide supplémentaire. Pour la première fois, le parc envisage de planter des semis pour préserver l’espèce.

« Je ne suis pas prêt à abandonner les séquoias géants », a déclaré Brigham. « Il s’agit d’un appel à l’action pour mieux protéger les vieilles forêts restantes et rendre nos forêts de la Sierra Nevada résistantes aux incendies de forêt, car le feu approche. »

Si des semis sont plantés, cependant, il faudra des centaines d’années pour remplacer les arbres qui ont été perdus.