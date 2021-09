Les fiançailles de Meghan Markle et du prince Harry à New York secouent les protestations | Royale | Nouvelles

Le duc et la duchesse de Sussex sont actuellement à New York, marquant leur première apparition publique depuis la naissance de leur fille Lilibet Diana Mountbatten-Windsor en juin. La visite du couple à New York, qui est leur première visite dans la ville ensemble, comprend une prise de parole lors de l’événement Global Citizen Live à Central Park samedi.

Meghan Markle et le prince Harry ont visité le One World Trade Center à New York aujourd’hui, et ont été rejoints par le maire de New York Bill De Blasio, son épouse et écrivaine Chirlane McCray et leur fils Dante de Blasio.

Kathy Hochul, gouverneure de l’État de New York, a également rejoint le groupe à l’observatoire du gratte-ciel.

Alors que des membres de la presse attendaient le duc et la duchesse de Sussex, une manifestation a éclaté devant le One World Observatory.

Les manifestations ont vu le groupe faire appel au maire au sujet de l’annulation de la dette, car selon le groupe “les chauffeurs de taxi de New York ont ​​été financièrement ruinés par une dette de médaillon impayable résultant directement de la politique de la ville”.

La manifestation, organisée par la New York Taxi Workers Alliance (NYTWA), a tweeté depuis leur emplacement à l’extérieur de l’observatoire, affirmant que “les vraies nouvelles se passent à l’extérieur”, alors que la presse attendait la comparution du couple.

La manifestation a vu des représentants du syndicat des chauffeurs professionnels de New York, fort de 25 000 membres, faire appel au maire Bill De Blasio, alors que les chauffeurs de taxi de la région sont aux prises avec une « dette impayée à vie résultant directement de la politique de la ville ».

Ils affirment que le maire de New York veut « renflouer les banquiers qui détiennent la dette et abandonner les conducteurs à la pauvreté à vie », mais l’alliance exige une action différente.

MISES À JOUR EN DIRECT : Famille royale EN DIRECT : Embarrassant ! Meghan et Harry se moquent de leur voyage à New York

Ils ont dit : « Ça se passe maintenant ! Alors que @NYCMayor boit et dîne avec #MeghanAndHarry et @GovKathyHochul, nous voulons savoir pourquoi il n’aidera pas les chauffeurs de taxi ? Résolvez notre crise, monsieur le maire ! »

Ils ont également partagé une série d’images montrant des pancartes tenues par les manifestants indiquant « Pardon de dette maintenant ! Laissez les conducteurs vivre » et « Respectez les conducteurs » parmi d’autres messages relatifs à leur cause.

A 13h24, alors que la presse attendait l’occasion d’assurer la liaison avec le duc et la duchesse, le groupe a tweeté : « La vraie nouvelle se passe à l’extérieur. Demandez à @NYCMayor pourquoi il ignore notre proposition et préfère laisser des milliers de chauffeurs de taxi en ruine à vie ? »

Ailleurs, sur leur page Twitter, NYTWA appelle les New-Yorkais à appeler le bureau du maire pour les aider dans leur demande d’allégement de la dette et le groupe a déménagé ses efforts après avoir affirmé que leurs précédents avaient été «bloqués».

À 15 h 56, ils ont dit : « Ils ont déplacé les barricades et changé les entrées pour nous bloquer. Pourquoi ne voyez-vous pas notre humanité, @NYCMayor ? Vous dînez avec la royauté. Vos chauffeurs de taxi protestent pour la dignité. Aidez les chauffeurs de taxi @NYCMayor Laissez-nous vivre ».

Des images montraient des représentants criant «nous voulons l’union» et «aidez les chauffeurs de taxi» et «nous voulons de l’action» pendant que quelqu’un criait le nom de M. De Blasio.

Aucun rapport n’a été fait pour dire que les manifestations ont directement affecté le voyage du prince Harry et de Meghan à New York, le duo étant toujours prêt à assister à l’événement télévisé mondial de 24 heures, qui est organisé samedi à Central Park à New York.