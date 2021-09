Les fiançailles «géniales» de Christina Haack suscitent une réaction surprise de l’ex Tarek El Moussa et Heather Rae Young

Christina Haack est fiancée à Joshua Hall, trois mois seulement après avoir finalisé son divorce avec son deuxième mari, Ant Anstead. Son premier mari, Tarek El Moussa, et sa fiancée, Heather Rae Young, sont heureux pour Haack, qualifiant la nouvelle de “géniale”. Haack et Hall ont commencé à sortir ensemble plus tôt cette année et ont rendu public leur relation dans une publication Instagram du 8 juillet.

“On vient de voir, mais félicitations !” El Moussa, 40 ans, a déclaré à PEOPLE le 20 septembre lorsqu’il a été interrogé sur la nouvelle. El Moussa et Haack, 38 ans, se sont mariés de 2009 à 2016 et sont les parents d’une fille Taylor, qui a eu 11 ans la semaine dernière ; et son fils Brayden, 6 ans. Bien que les deux ne soient plus en couple, ils continuent à travailler ensemble professionnellement en tant qu’animateurs de Flip or Flop de HGTV.

Young a également félicité Haack et Hall. “Wow, génial! Nous ne voulons que du bonheur pour [Christina and Josh] et rien que du bonheur pour les enfants”, a déclaré à PEOPLE Young, qui joue dans Selling Sunset sur Netflix et s’est fiancé à El Moussa en juillet 2020. “Nous attendons avec impatience le prochain chapitre de la vie de chacun.”

Haack a confirmé ses fiançailles dans une publication Instagram le 20 septembre, lorsqu’elle a partagé des photos de la dernière escapade du couple au Mexique pour célébrer l’anniversaire de Hall. La veille de l’annonce des fiançailles, elle a marqué l’anniversaire de Hall avec une autre photo de plage. “Joyeux anniversaire bébé”, a-t-elle écrit le 19 septembre. “Tu me donnes cette ambiance d’amour d’adolescent et une protection virile. C’est un combo pour une vie de bonheur + succès. Merci de me rappeler à quoi ressemblent la vie et l’amour quand tu posez la technologie. Je t’aime, Josh.

Alors qu’El Moussa était heureux des fiançailles de Haack, il a abordé une controverse de l’été. En juillet, des rumeurs ont circulé sur TMZ selon lesquelles l’ancien couple s’était disputé pendant le tournage de la nouvelle saison de Flip or Flop. À un moment donné, El Moussa aurait dit à Haack qu’elle était une “perdante ratée” et l’aurait comparée négativement à Young. Dans une interview avec E! News la semaine dernière, El Moussa a déclaré que “le tout était nul pour toutes les personnes impliquées”.

“Christina et moi, nous travaillons ensemble, wow, depuis plus de 10 ans maintenant et nous travaillons ensemble en tant qu’ex depuis cinq ans maintenant”, a expliqué El Moussa. “Comme vous pouvez l’imaginer, cela peut être stressant de travailler avec un ex et nous avons eu un incident où des mots choisis ont été prononcés des deux côtés et je suis sûr que nous souhaitons tous les deux que tout cela ne se soit jamais produit. Je veux dire, je le fais certainement, mais je veux dire, honnêtement, depuis que nous avons eu ce petit désaccord il y a quelques mois, je viens de décider d’aller de l’avant, plus jamais.” Flip or Flop est diffusé les jeudis à 21 h HE sur HGTV. El Moussa joue également dans son émission solo Flipping 101, tandis que Haack joue dans Christina on the Coast.