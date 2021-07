Les fibromes utérins Qu’est-ce que c’est ? Empêchent-ils la grossesse ?

26/07/2021 à 08h30 CEST

Les fibromes sont des tumeurs bénignesnon cancéreuses) plus fréquent chez les femmes en âge de procréer. La cause de son apparition n’est pas connue, bien qu’il semble que les hormones et problèmes héréditaires.

70% des femmes développent des fibromes utérins à un certain point dans votre vie. Heureusement, la plupart d’entre eux n’auront pas de symptômes ou d’inconfort et n’auront donc pas besoin de traitement non plus.

Le problème est dans le reste des patients, environ 25%, avec des fibromes symptomatiques. Dans ces cas ces femmes voient leur fertilité compromise en plus de limiter leur qualité de vie.

La douleur que subissent ces patients est parfois si intense qu’ils ne peuvent pas quitter la maison ou avoir des relations sexuelles complètes à cause de la douleur.

Symptômes des fibromes

En plus de la douleur, les spécialistes énumèrent une série de symptômes produits par ces tumeurs bénignes :

Problèmes pour uriner ou déféquer. Ils surviennent lorsque la taille des fibromes atteint des proportions considérables qui interfèrent avec les fonctions des organes voisins, tels que le rectum ou la vessie.Règles très abondantes, qui peuvent conduire le patient à souffrir d’anémie.Problèmes d’avoir des rapports sexuels.Abdomen plein augmenté volume de l’abdomen Répéter les avortements.

Traitement des fibromes

Lorsque la présence de ces tumeurs dans l’utérus entraîne une gêne quelconque ou une altération de la qualité de vie de la patiente, elles ne sont pas traitées.

Les gynécologues n’interviennent que lorsque les fibromes localisés dans l’utérus commencent à poser problème aux femmes.

Dans ces cas, le plan d’action le plus courant est une chirurgie plus ou moins invasive, selon le type et la zone où se trouve le fibrome.

Ces techniques comprennent la myomectomie et la hystérectomie. Ils peuvent être réalisés soit par l’abdomen (l’option la plus invasive), soit par laparoscopie ou par voie vaginale.

La myomectomie consiste en l’ablation du fibrome assurant la sécurité de l’utérus, ce qui n’affecte pas la fertilité. Hystérectomie au cours de laquelle l’utérus ou, dans certains cas, l’utérus et les ovaires sont retirés, ce qui élimine la possibilité de grossesse.

“Les solutions thérapeutiques classiques ont été la chirurgie ouverte et l’approche laparoscopique, mais les deux nécessitent une hospitalisation et une anesthésie générale, et laissent une cicatrice abdominale et utérine”, explique le Dr Cañete, secrétaire de la Société espagnole pour l’étude des fibromes et de l’endométriose ( REGARDE MOI).

Il existe d’autres techniques telles que l’ablation des fibromes par radiofréquence ou l’embolisation de l’artère utérine qui sont une alternative pour les femmes ayant une contre-indication à la chirurgie ou dans les cas non abordables chirurgicalement.

L’alternative pour celles qui pensent être mères

Les spécialistes tiennent à préciser que il existe des alternatives de traitement des fibromes non cicatriciels et ils préservent l’utérus afin qu’ils puissent aller de l’avant avec leurs plans de procréer.

Plus précisément, l’ablation par radiofréquence des fibromes est un traitement peu invasif effectué par voie vaginale, à l’aide d’une fine aiguille qui applique de la chaleur à l’intérieur du fibrome et produit une nécrose des tissus.

Le tissu nécrotique est réabsorbé et le volume de fibrome et donc vos symptômes.

L’intervention dure entre 15 et 30 minutes et ne nécessite ni hospitalisation ni anesthésie, seulement une sédation minimale.

De plus, « cette technique n’endommage pas le myomètre, elle ne cicatrices abdominales et n’implique pas de récupération postopératoire. En effet, la femme peut commencer à chercher la grossesse quelques mois après le traitement », ajoute le Dr Cañete.

Ce type de chirurgie est également une alternative pour les femmes qui, pour diverses raisons, ont une chirurgie contre-indiquée ou pour celles dont les fibromes ne sont pas accessibles chirurgicalement.

Selon les spécialistes, 85 % des femmes qui ont eu leurs fibromes utérins traités par ablation par radiofréquence déclarent avoir retrouvé une vie normale.

Cependant, bien que cette technique ait l’aval de plus de sept ans d’expérience, il existe encore des gynécologues qui ne l’utilisent pas.