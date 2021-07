Les fichiers Bitcoin Miner seront rendus publics sur le marché boursier américain

in

Argo Blockchain, déjà cotée à la Bourse de Londres, s’attend à ce que l’offre proposée débute au troisième trimestre, sous réserve de l’approbation de la SEC.

La société minière Bitcoin Argo Blockchain est la dernière à déposer une offre publique initiale (IPO) sur le marché américain.

Riot Blockchain (RIOT) et Marathon Patent Group (MARA) sont déjà publics aux États-Unis sur le Nasdaq et ont des capitalisations boursières de 2,18 milliards de dollars et 2,25 milliards de dollars, respectivement.

Au milieu des sentiments positifs persistants sur le marché de la cryptographie, en particulier sur le marché privé, les entreprises continuent de lever des fonds les unes après les autres, profitant du marché haussier de 2021.

La société basée à Londres est déjà cotée à la Bourse de Londres sous le ticker ARB et sur l’OTCQX Best Market aux États-Unis sous le ticker ARBK.

Selon le dossier, Argo recherche une double cotation sur les American Depositary Shares (« ADS »). Ce mécanisme est généralement utilisé par les entreprises publiques pour étendre leur portée aux investisseurs américains.

Cependant, le nombre d’actions et la fourchette de prix de l’offre proposée n’ont pas encore été déterminés.

Argo s’attend à ce que l’offre proposée commence au troisième trimestre de cette année, une fois que la SEC aura terminé son processus d’examen et d’approbation.

Dans le dossier, la société se décrit comme un leader mondial de l’extraction de crypto-monnaie avec l’une des opérations les plus importantes et les plus efficaces alimentées par une énergie propre.

Fondée en 2018, Argo a obtenu le mois dernier un prêt de 20 millions de dollars avec BTC en garantie de Galaxy Digital pour étendre les installations de l’entreprise tout en gardant leur Bitcoin en réserve.

Cette semaine, Core Scientific a également annoncé qu’il deviendrait public via SPAC. En mars, Greenridge Generation Holding est devenue publique par le biais d’une fusion avec Support.com (SPRT), et le même mois, la filiale de Bitfury, Cipher Mining, a annoncé son intention de devenir publique via une fusion avec Good Work Acquisition Corp.

