Les fichiers de groupe collectés pour le chapitre 11 – WWD

The Collected Group est la dernière entreprise de vêtements et de style de vie à avoir déposé une demande pour le chapitre 11.

La société derrière les marques Joie, Current / Elliott and Equipment a fermé des magasins depuis même avant la pandémie et prévoit de se concentrer sur le commerce électronique et la vente en gros, selon les documents déposés par la société lundi devant le tribunal des faillites du Delaware. La société comptait autrefois quelque 33 magasins, mais depuis la pandémie de COVID-19 et les fermetures initiales de magasins, elle a commencé à réduire sa présence physique, a écrit son directeur de la restructuration Evan Hengel, directeur général de Berkeley Research Group, dans un dossier.

Collected Group, comme de nombreuses autres entreprises de vente au détail de vêtements qui ont dû faire face à la réduction du trafic dans les magasins pendant la pandémie, avait cherché à renégocier les baux avec ses propriétaires. Le processus du chapitre 11 permet aux entreprises de résilier les baux et de payer des dommages-intérêts plafonnés pour ce faire, ce qui rend financièrement possible la fermeture de magasins.

La société prévoit d’utiliser la procédure de mise en faillite pour faciliter ces fermetures de magasins et réduire plus de 80% de sa dette, a-t-elle déclaré lundi dans un communiqué. Son directeur général depuis 2017, James Miller, quittera ses fonctions et assumera le titre de conseiller et siégera au conseil d’administration de la société. Le prochain PDG de Collected sera Silvia Mazzucchelli, membre du conseil d’administration qui était également l’ancien PDG de Modcloth.

« La société continuera à se concentrer sur le commerce électronique direct aux consommateurs, la vente en gros nationale et internationale, la restructuration lui permettant de rivaliser dans ces canaux à partir d’une position de plus grande solidité financière », a déclaré Collected dans son communiqué.

La société, fondée en 2001 et détenue par la société de capital-investissement KKR, inscrivait des actifs compris entre 50 millions de dollars et 100 millions de dollars et des passifs entre 100 millions et 500 millions de dollars, selon sa pétition en vertu du chapitre 11. Parmi ses principaux créanciers, la société a répertorié des centres commerciaux et des propriétaires, dont Century City Mall LLC et Tysons Galleria, ainsi qu’un certain nombre de vendeurs de vêtements.

KKR devrait conserver la propriété de l’entreprise après la faillite, ce qui, dans ce cas, vise essentiellement à faciliter une restructuration du bilan. La société a quelque 185,3 millions de dollars de dettes financées et environ 35,5 millions de dollars de dettes non garanties, qui comprennent des dettes impayées et des dommages-intérêts pour rejet de baux, selon le dossier de Hengel.

Le détaillant compte quelque 125 employés, y compris dans son installation de distribution, selon les documents déposés.

«Je suis incroyablement fier de ce qui a été accompli au cours des quatre dernières années chez The Collected Group», a déclaré Miller, le PDG sortant. «L’opportunité unique d’être à la fois PDG et CCO [chief creative officer] m’a permis de m’assurer que les objectifs commerciaux et la vision de la marque étaient toujours alignés, et je m’éloigne du leadership quotidien de l’entreprise, convaincue qu’elle est bien positionnée pour l’avenir.