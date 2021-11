Les fichiers de Shin Megami Tensei 5 suggèrent que le jeu pourrait arriver sur PC et PS4

Si vous voulez jouer au dernier RPG méga-dur d’Atlus, Shin Megami Tensei 5, mais que vous ne possédez pas de Nintendo Switch, vous avez peut-être de la chance : les dataminers ont plongé dans les profondeurs impies des fichiers du jeu Nintendo Switch et ont découvert un trésor de détails qui font référence aux « plates-formes cibles » répertoriées comme Switch, PS4 et PC Windows.

Via PCGamesN, un dataminer a découvert les différentes plates-formes, ainsi que des options qui permettraient à un joueur de modifier la résolution, le post-traitement, la qualité de l’ombre et la qualité de la texture (certainement toutes les choses que vous vous attendriez à voir d’une version PC d’un jeu, non ?)

Ce n’est pas non plus la première fois que nous entendons parler du jeu sur PC ; c’était l’un des nombreux titres mentionnés dans la fuite GeForce Now qui a eu lieu plus tôt cette année. Étant donné que nous avons vu Shin Megami Tensei 3: Nocturne Remastered également se lancer sur PC (ainsi qu’un port de Persona 4 arriver sur Steam), nous savons qu’Atlus n’a pas peur d’adopter PC comme plate-forme.

Les goûts de Monster Hunter Rise et d’autres jeux Nintendo Switch tiers ont vu environ un an d’exclusivité sur la console avant leur éventuel lancement sur PC, il va donc de soi que le même genre de chose pourrait arriver avec Shin Megami Tensei 5, aussi .

Bien sûr, ni l’éditeur Sega ni Nintendo n’ont encore mentionné quoi que ce soit à propos d’autres versions du jeu – alors prenez tout cela avec une pincée de sel pour le moment.

Dans notre critique du jeu, Hirun a appelé le titre « un RPG dur comme des clous avec un excellent combat, mais une intrigue mince comme du papier qui déçoit ». Vous pouvez en savoir plus sur notre revue Shin Megami Tensei 5 sur le lien.