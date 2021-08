Les fichiers multijoueurs de The Last of Us Part 2 font allusion à une potentielle bataille royale de Naughty Dog

Des actifs multijoueurs apparemment enfouis dans Le dernier d’entre nous partie 2 suggère que Le chien méchant envisage peut-être de sortir un jeu de bataille royale dans l’univers emblématique du jeu.

Le créateur de contenu Speclizer, un expert avoué du «modding et de l’exploration», semble avoir découvert une mine d’actifs multijoueurs dans The Last of Us Part 2 qui pointent vers un mode bataille royale créé dans le même moteur. Le plus révélateur d’entre eux, selon leur vidéo (ci-dessous), est un accessoire de carte qui, selon le créateur, aurait été utilisé dans les modes multijoueurs.

D’autres actifs – tels que l’appareil en mode d’écoute, le collier, la télévision portable et divers sacs à dos et armures multijoueurs – ont également été trouvés dans les fichiers (bien que le créateur n’ait pas été en mesure de les restaurer tous au moment de la rédaction).

La vidéo postule qu’Adler Park, Camallito et Port of Camallito auraient été écrasés ensemble pour créer une grande carte qui aurait accueilli un grand nombre de joueurs en une seule fois. “Je ne l’ai pas mentionné dans la vidéo mais dans les séquences de développement, il y a une boussole et un nombre de joueurs qui ne sont généralement utilisés que dans les batailles royales”, a déclaré Speclizer dans un commentaire sur la vidéo. “Oh et il y a aussi un script de roue d’émote.”

Pour voir ce contenu, veuillez activer les cookies de ciblage. Gérer les paramètres des cookies

Nous avons appris avant la sortie du jeu, en septembre 2019, que The Last of Us Part 2 ne comporterait pas de mode multijoueur, mais Naughty Dog a toujours maintenu que quelque chose viendrait combler le vide.

“Alors que le développement commençait sur l’évolution de notre mode Factions de The Last of Us, la vision de l’équipe s’est développée au-delà d’un mode supplémentaire qui pourrait être inclus dans notre énorme campagne solo. Voulant soutenir les deux visions, nous avons fait le choix difficile que The Last of Us Part 2 n’inclurait pas de mode en ligne », a déclaré le développeur à l’époque.

La déclaration a ajouté que le mode n’avait pas été entièrement supprimé et que l’équipe de Naughty Dog travaillait sur un moyen de le diffuser séparément aux joueurs.

“Quand et où cela sera réalisé reste à déterminer”, a déclaré le studio. “Mais rassurez-vous, nous sommes un aussi grand fan de Factions que le reste de notre communauté et nous sommes ravis d’en partager plus quand ce sera prêt.”