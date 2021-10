Les fichiers NYSE Arca forment 19b-4 pour convertir Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) en ETF

Grayscale Investments, a annoncé aujourd’hui que NYSE Arca a déposé le formulaire 19b-4 auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) pour convertir le produit phare de Grayscale, Grayscale Bitcoin Trust (OTCQX : GBTC), en un ETF Bitcoin Spot.

Nous nous engageons depuis longtemps à transformer le $GBTC et nos autres produits d’investissement en ETF, et nous sommes fiers de tenir cet engagement de longue date en soumettant aujourd’hui notre dossier 19B4 pour transformer GBTC en un ETF #Bitcoin Spot. FIL (1/4) pic.twitter.com/H9GdFbSSgp – Niveaux de gris (@niveaux de gris) 19 octobre 2021

Les ETF sont des produits financiers réglementés négociés sur le marché libre qui suivent le prix d’un actif sous-jacent. Un ETF Bitcoin a longtemps été recherché par les joueurs américains, mais a été notoirement rejeté par la SEC, l’organisme de surveillance réglementaire du pays. Mais de tels rejets peuvent ne pas durer longtemps.

« Depuis 2013, l’équipe Grayscale a travaillé sans relâche pour créer le véhicule d’investissement Bitcoin le plus grand et le plus transparent au monde, GBTC, tout en s’associant avec les décideurs politiques et les régulateurs pour renforcer la familiarité et la confiance dans Bitcoin, la blockchain et le marché Bitcoin sous-jacent », a expliqué Michael Sonnenshein. , PDG de Grayscale Investments.

Il a ajouté: «En devenant le premier véhicule d’investissement de reporting crypto SEC, GBTC a contribué à faire avancer l’ensemble de l’écosystème de la monnaie numérique. Alors que nous déposons une demande de conversion de GBTC en ETF, la prochaine étape naturelle dans l’évolution du produit, nous reconnaissons qu’il s’agit d’un moment important pour nos investisseurs, nos partenaires de l’industrie et tous ceux qui réalisent le potentiel des monnaies numériques pour transformer notre avenir.

D’autres ETF crypto sont en route, à part Bitcoin

Grayscale a publiquement engagé l’intention de la société à convertir GBTC ainsi que ses 14 autres produits d’investissement en ETF. Grayscale Bitcoin Trust a été lancé en 2013, a reçu une cotation publique en mai 2015 et est devenu une société déclarante SEC en janvier 2020. Aujourd’hui, le Trust est le plus grand véhicule d’investissement Bitcoin au monde, détenant environ 3,44 % de tous les Bitcoins en circulation.

« Chez Grayscale, nous pensons que si les régulateurs sont à l’aise avec les ETF qui détiennent des contrats à terme sur un actif donné, ils devraient également être à l’aise avec les ETF qui offrent une exposition au prix au comptant de ce même actif », a déclaré Dave LaValle, responsable mondial des ETF chez Investissements en niveaux de gris.

Aujourd’hui, les actifs sous gestion de GBTC s’élèvent à près de 40 milliards de dollars, ce qui représente des investissements de particuliers et d’institutions dans les 50 États. Et ceux-ci ne font que gonfler davantage.

