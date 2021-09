Les figures spectaculaires de Monchi à Séville

15/09/2021 à 19:19 CEST

Le directeur sportif de Séville, Ramon Rodriguez Verdejo, connu sous le nom de ‘Monchi’ accompli ce mercredi, coïncidant avec les débuts de l’équipe andalouse en Ligue des champions contre Salzbourg, 1 000 parties en charge.

Comme raison de cette journée, le site Web de Séville a fait un rapport qui inclut le voyage de Monchi depuis sa prise de fonction en 2000, avec une interruption de deux ans à l’AS Roma. Les titres que l’équipe andalouse a remportés pendant leur séjour ont été : six Europa League, deux Copas del Rey, une Supercoupe d’Europe, une Supercoupe d’Espagne, en plus des 20 finales disputées en obtenant 50% de victoires.

Séville avec Monchi au conseil d’administration a réussi à ajouter 512 victoires, 206 nuls et 282 défaites. Le pourcentage de rencontres sans chute a promu à 71,8%. Depuis que le club andalou a obtenu sa première promotion avec Caparrós comme entraîneur, Monchi accumule 686 matchs en première division, dans laquelle il a atteint presque le la moitié des victoires et 70 % d’invincibilité.

D’autre part, en Europe, il a réussi à ajouter des chiffres dans Champions, Ligue Europa et Super Coupe d’Europe jouant 160 matchs dont il a obtenu 90 victoires, 31 nuls et 39 défaites, soit un 75 % invaincu. En Copa del Rey et en Supercoupe d’Espagne, les chiffres de Monchi sont 106 matchs disputés en Copa del Rey et six en Supercoupe d’Espagne, avec qui il a réalisé 73 victoires, douze nuls et 27 défaites.

Avec un post Instagram, Monchi a célébré les chiffres : “Merci à mon club pour le détail. 1 000 matchs dans l’équipe de ma vie & mldr; c’est dit bientôt. Merci à tous ceux qui m’ont aidé à arriver ici. je t’aime sfc“. Le FC Séville l’a également célébré avec une vidéo sur leurs réseaux sociaux, qui a rassemblé chacun des moments vécus par le directeur sportif.